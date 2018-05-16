خبرگزاری مهر- گروه سیاست: همزمان با هفته اول خردادماه، به موعد برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم. زمانی که جریانات سیاسی در قالب فراکسیون های مختلف در درون مجلس و احزاب سیاسی در خارج از مجلس، مهمترین دستورکار جلساتشان معطوف به انتخابات هیات رئیسه، به خصوص انتخاب رئیس مجلس می شود.

بر همین اساس در روزهای اخیر نیز فراکسیون های مجلس با موضوع بررسی انتخابات هیئت رئیسه تشکیل جلسه داده و به بررسی گزینه های خود برای ارائه لیست می پردازند. اگرچه تاکنون فراکسیون امید و مستقلان نظرات خود در مورد انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را اعلام نکرده اند ولی روز گذشته اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی پس از جلسه شان به این جمع بندی رسیدند که لیست متفاوتی را برای هیئت رئیسه مجلس ارائه داده و به دنبال تغییرات جدی باشند.

علاوه بر این، احزاب و چهره های سیاسی نیز بنای جلسات خود را برای تصمیم گیری درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس تشکیل دادند. براین اساس اخیرا در جلسه برخی از چهره های موثر جریان اصلاحات حرف و حدیث هایی پیرامون ریاست علی لاریجانی در مجلس مطرح شده است. یکی از سران فتنه در این جلسه از اصلاح طلبان می خواهد تا برای ریاست مجلس از لاریجانی حمایت کنند و در ازای این حمایت نیز شرط و شروطی را برای او بگذارند.

وی می گوید که علی لاریجانی دیگر مورد اعتماد و اقبال طیف اصولگرایان نیست و آنها از وی حمایت نخواهند کرد،؛ بنابراین جریان اصلاحات می تواند با طرح پیشنهاد حمایت اصلاح طلبان مجلس، از لاریجانی بخواهند در قبال این حمایت کاری کند که «ریاست کمیسیون های مجلس به اصلاح طلبان» واگذار شود.

برخی از موثرین جریان اصلاحات در این جلسه معتقدند این اقدام می تواند سنجشی برای سطح اعتمادپذیری به لاریجانی باشد و اگر لاریجانی در مدل کوچکتری مثل ریاست مجلس امتحان خود را خوب پس داد و ریاست کمیسیون ها را به اصلاح طلبان واگذار کرد، جریان اصلاحات می تواند برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ روی او سرمایه گذاری کند تا در صورتی که راهی پاستور شد، لاریجانی وزارتخانه ها و سازمان های مهم را به چهره های جریان اصلاحات واگذار کند.

اعضای جلسه معتقدند با توجه به تجربه ناموفق ریاست جمهوری روحانی، ضعف وی در اداره امور کشور و استفاده نکردن و بهره نگرفتن روحانی از مهره های رادیکال تر و جدی تر اصلاح طلب در مناصب و جایگاه های مدیریتی کلان و نیز عدم پیگیری وعده های انتخاباتی، باید در انتخاب و حمایت از کاندیداهای بعدی که نمایندگی جریان اصلاح طلب را برعهده خواهند داشت، دقت نظر بیشتری به خرج داد.

در این جلسه مطرح همچنین مطرح شده که با توجه به این که خط قرمز نظام فتنه ۸۸ است و همچنان زمینه پذیرش مهره اصلاح طلبی که این جریان را در انتخابات ریاست جمهوری نمایندگی کند، فراهم نیست، اصلاحات باید به دنبال چهره ای مورد اعتماد، توانمند و مقبول باشد که بتواند با حمایت از او، سهمی در جریان مدیریتی کشور داشته باشد.

بر همین اساس، روزهای آینده و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس و سپس انتخاب ریاست کمیسیون های خانه ملت، تا حدی نشان خواهد داد که اصلاح طلبان گام اول برای تحقق سناریوی خود را چگونه برداشته اند.