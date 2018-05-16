به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با یک راهب مسیحی روسی در اراک، اظهار داشت: امروز ضروری است که تمام جهان و ادیان برای مقابله با ستمکاری ها و تجاوزگری های صهیونیزم همسو و متحد شوند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: چنانچه پیروان ادیان الهی در مقابله با ظلم و ستم در جهان به اتحاد برسند، دست تجاوزکاران از تعدی کوتاه خواهد شد و ملت هایی همچون فلسطین که مظلومانه مورد تجاوز صهیونیست ها قرار گرفته اند نجات می یابند.

دری نجف آبادی بیان کرد: در حال حاضر سخن از انتقال پایتخت رژیم اشغالگر از تل آویو به بیت المقدس به میان آمده، قطعا اگر ملت های جهان نسبت به این تجاوزگری آشکار سکوت کنند، گستره ظلم صهیونیزم در دنیا هر روز بیشتر خواهد شد و همه را دچار آسیب می کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون برمبنای دین مبین اسلام، همواره برقراری صلح و عدالت و مقابله با ظلم را در سرلوحه کار خود قرار داده و از ملت های مظلومی که مورد تعدی و ستم استکبار و صهیونیزم جنایتکار قرار گرفته اند، دفاع کرده است.

وی تصریح کرد: در حقیقت عدالت خواهی و حق جویی آرمان مهم انقلاب و نظام اسلامی است، قرآن کریم بر برابری و آزادی انسان ها تاکید دارد و چنانچه در این زمینه اتحاد داشته باشیم، می توان شاهد برچیده شده ظلم و ستم را از جهان بود.

در این دیدار همچنین راهب مسیحی بر انسجام و وحدت تمام ادیان جهان در مقابله با ظلم و ستم و خودبرتر بینی صهیونیزم تاکید کرد و اظهار داشت: پیروان هیچ دینی نباید خود را برتر از دیگران بدانند، چراکه در ادیان الهی اصل بر برابری انسان ها است.