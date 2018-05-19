کاوش ارائه تسهیلات بانکی با نرم افزار

مهرداد کرمانی ، مدیرعامل یک مرکز رشد در دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از حوزه‌های جدید دانشی در بهبود سازمان‌ها «فرآیندکاوی» است که در سال‌های اخیر با استقبال قابل توجهی در کشورهای توسعه یافته مواجه شده است؛ «فرآیندکاوی» مرز میان «داده‌کاوی» و «مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار» است که با استفاده از داده‌های واقعی ثبت‌شده به مدیریت و تحلیل فرآیندها می‌پردازد.

به گفته وی، در فرآیندکاوی از الگوریتم‌های داده‌کاوی به منظور شناسایی روندها، الگوها و جزئیات براساس اطلاعات رویدادهای ثبت‌شده استفاده می‌شود؛ همچنین فرآیندکاوی به منظور درک فرآیندها و طراحی ایده‌های بهبود به کار برده می‌شود.

وی با بیان اینکه وجود فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار بسیار تاثیرگذار است، خاطر نشان کرد: اگر یک سیستم اطلاعاتی مناسب از جریان کاری سازمان پشتیبانی کند، تکنیک‌های فرآیندکاوی در مدیریت فرآیندها بسیار مفید و موثر خواهند بود. این تکنیک‌ها قادر هستند تا دانش فرآیندی مورد نیاز را با استفاده از نگاره‌های رویداد که به طور معمول در سیستم‌های اطلاعاتی امروزه موجود هستند، استخراج کند.

کرمانی با بیان اینکه در فرآیندکاوی از الگوریتم‌های متعددی جهت کشف فرآیند استفاده می‌شود، عنوان کرد: مهمترین آنها شامل الگوریتم، کاوشگر هیوریستیک، کاوشگر فازی و کاوشگر چندفازه می‌شود. از مهم‌ترین ابزارهای در خدمت دانش فرآیندکاوی، نرم‌افزارهای این حوزه است که از میان آن‌ها می‌توان Prom،Disco و Clonis به عنوان مهم‌ترین ابزارهای فرآیندکاوی اشاره کرد.

مدیرعامل این شرکت در دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر دانش فرآیندکاوی توسط این شرکت از هلند به کشور ورود پیدا کرده است و در پی آن در قالب یک پروژه فرآیندکاوی، همکاری با یکی از مهمترین بانک‌های کشور به عنوان اولین پروژه فرآیندکاوی در ایران آغاز شده است.

کرمانی افزود: در این پروژه فرآیند اعطای تسهیلات بانک مورد کاوش قرار گرفته و از طریق بررسی پرونده‌های مربوطه در سیستم‌های اطلاعاتی و شناسایی فرآیند از طریق داده‌های واقعی، گلوگاه‌های فرآیند کشف خواهد شد. هم‌چنین از طریق تحلیل‌های آماری و کمی فرآیند موجود، ایده‌های بهبود ارائه طراحی خواهد شد.

وی تاکید کرد: نرم‌افزار فرآیندکاوی DISCO که یکی از ابزارهای مهم در فرآیندکاوی است، برای اولین بار به کشور وارد شده است. این نرم افزار که به افزایش سرعت، دقت و کیفیت فرآیندکاوی یاری می‌رساند، خروجی‌های بسیار مفیدی جهت شناخت وضع موجود فرآیند ارائه می‌دهد. مهمترین خروجی‌های این نرم افزار در قالب نقشه فرآیندی، تحلیل‌های آماری، وضعیت واریانت‌های فرآیند، انیمیشن واقعی فرآیند، مدت زمان اجرای فرآیند، شناسایی گلوگاهای فرآیند و ... ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: پس از دریافت خروجی‌ها از نرم‌افزار، براساس فهم جدید از فرآیند، ایده‌های بهبود طراحی خواهد شد که منجر به کاهش زمان، هزینه اجرای فرآیند خواهد شد.