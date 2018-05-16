به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داود باقری در جلسه تکریم و معارفه روسای سابق و جدید سازمان جوانان هلال‌احمر گفت: جابه‌جایی در مدیریت سازمان جوانان برای دمیدن انرژی بیشتر در این سازمان است و تلاش شد تا همانند دکتر حبیبی، فردی از میان جوانان، همفکر و همراه با آنها منصوب شود تا انرژی و روحیه تازه‌ای در میان مجموعه سازمان جوانا دمیده شود.

وی با اشاره به اینکه دکتر صابونچی از افراد با سابقه مدیریتی در بخش‌های مختلف فرهنگی کشور هستند، افزود: امیدواریم تا رئیس جدید سازمان جوانان در زمینه تحقق اهداف جمعیت در کنار بهره‌گیری از تجربیات و توان دکتر حبیبی، گام‌های موثری بردارد؛ البته اداره سازمان وابسته به برنامه، آموزش، رعایت سلسله مراتب و حرکت همسو با اهداف و برنامه‌های تدوین شده، است و قطعا حضور دکتر صابونچی می‌تواند کمک بسیاری به تحقق برنامه‌های سازمان جوانان بکند.

رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال‌احمر با تقدیر و تشکر از تلاش‌های دکتر حبیبی برای تحقق اهداف سازمان جوانان، گفت: دکتر حبیبی از آغاز فعالیت دکتر پیوندی به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر، برای پذیرش هر نوع تغییری اعلام آمادگی کرد و تنها سازمان و واحدی بود که هیچ کم‌کاری یا بی‌انگیزگی در ادامه فعالیت‌های آن دیده نشد و بلکه همانند قبل با انرژی بسیار به فعالیت‌های خود ادامه دادند.

وی تاکید کرد: در حقیقت عشق واقعی کار کردن برای جوانان را در سازمان جوانان هلال‌احمر دیدیم و انتظار داریم تا دکتر صابونچی نیز با تجارب ارزنده خود، ادامه دهنده این راه باشد.

سازمان جوانان هلال‌احمر نیاز به نیروی کارشناس جوان و فعال دارد

مسعود حبیبی رئیس سابق سازمان جوانان هلال‌احمر هم با بیان اینکه خداوند را شاکرم که توفیق خدمت به جوانان را نصیب من کرد، گفت: سالهای بسیاری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی خدمت کردم، اما در مدت زمان حضور در سازمان جوانان زندگی، نشاط و انگیزه خدمت را بیشتر احساس کردم و این قطعا متاثر از حضور جوانان دوست داشتنی، بشردوست و متعهد هلال احمر بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان جوانان هلال‌احمر گستردگی فعالیت بسیاری دارد، اظهار کرد: بر این اساس همه تلاش خود را به کار بستم تا امید و انگیزه خدمت را در میان جوانان هرچه بیشتر تقویت کرده تا آنها در راه ساختن کشور از هیچ کوششی فروگذار نکنند و در این زمینه برای هویت‌سازی در میان جوانان هیچ کوتاهی نکردم.

حبیبی با اشاره به راه‌اندازی مجامع کانون‌های دانشجویی جوانان، گفت: از افتخارات سازمان جوانان راه‌اندازی کانون‌های مختلف جوانان است که این جمعیت را در میان سایر جمعیت‌های ملی متمایز کرده است.

به گفته وی، سازمان جوانان هلال‌احمر نیاز به نیروی کارشناس جوان و فعال به خصوص در استان‌ها دارد؛ چراکه تمامی عناصر سازمان جوانان باید پویا باشند تا این نهاد را به سازمانی یادگیرنده تبدیل کنند.

حبیبی تاکید کرد: با تمام توان تجربیات خود را در اختیار دکتر صابونچی که به حق گزینه شایسته‌ای برای این سمت هستند، قرار خواهیم داد.

توجه و تاکید رئیس و دبیرکل جمعیت به جوانان وظایف ما را سنگین‌تر می‌کند

دکتر شهاب‌الدین صابونچی رئیس جدید سازمان جوانان هلال‌احمر هم با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال با دکتر حبیبی آشنایی دارد و هرچه در وصف خوبی وی گفته شود، اغراق نیست، اظهار کرد: در سازمان جوانان فعالیت‌های خوبی انجام شده که امیدوارم بتوانیم این برنامه‌ها را به قوت اجرایی کرده و ادامه دهیم؛ چراکه فعالیت در این بخش بسیار جذاب و سخت است و لذا تلاش می‌کنیم برنامه‌ها را به خوبی اجرایی کنیم.

وی با اشاره به تجربیات و سوابق اجتماعی و فرهنگی خود در پست‌های مدیریتی سابق، گفت: تلاش می‌کنم تا تجربیات خود را در سازمان جوانان به کار بندم؛ چراکه توجه و تاکید رئیس و دبیرکل جمعیت به جوانان وظایف ما را نیز سنگین‌تر می‌کند و انتظارها بیشتر می‌کند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر همچنین با یادآوری اینکه جمعیت هلال‌احمر، نهاد مردمی نام‌آشنا، باسابقه و دارای ظرفیت‌های بسیاری است، خاطرنشان کرد: متاسفانه این نهاد مردمی آن‌گونه که باید به جامعه معرفی نشده است و هنر ما این است که برند هلال‌احمر را بازسازی کرده و این مهم جز با تکیه بر جوانان به عنوان اصلی‌ترین مخاطبان و کاربران هلال‌احمر محقق نمی‌شود.