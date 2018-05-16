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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش ها در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد

بارش ها در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش ها در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش ها در چهارمحال و بختیاری شدت می  گیرد، اظهار داشت: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر ورود یک سامانه بارشی از امروز چهارشنبه به سطح استان است که سبب رگبارهای بهاری، رعدوبرق، گاهی وزش باد نسبتا شدید و احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش ها در روز پنج شنبه در تمامی مناطق استان به ویژه در نیمه شرقی و بخش های شمالی استان شدت می گیرد.

وی با اشاره به کاهش دمای هوا در این استان، اظهار داشت: دمای هوای شهرکرد به چهار درجه سانتی گراد رسیده است.

کد مطلب 4298703

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