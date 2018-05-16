ابراز تنفر سازمان سینمایی حوزه هنری از جنایت‌ صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سینمایی حوزه هنری در بیانیه ای نسبت به کشتار کودکان، زنان و مردم مظلوم و بی‌گناه غزه و فلسطین توسط صهیونیست‌ها واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است:

(در چشمانت خلاصه اندوه انسان هاست/ نزار قبانی)

«بار دیگر، جهانیان شاهد یک تراژدی دردناک بشری‌اند. بار دیگر قاب تلویزیون‌ها- چهره جراید و صفحات فضاهای حقیقی و مجازی با تصاویر بدن های پاره پاره- جنازه‌های زخمی کودکان و نوجوانان در خاک و خون غلطیده آذین شده است.

جنایات بی‌شرمانه و ضدانسانی به دست جلادان صهیونیست‌ها و با چراغ سبز و حمایت دولتمردان آمریکایی و سکوت شرم‌آور و خفت بار برخی دولت‌های مزدور جهان اسلام رخ می‌دهد، وجدان بشریت را جریحه‌دار ساخته است.

در فراسوی غمزه های سیاستمداران و بازیگران بین‌المللی، این زنان و کودکان مظلوم فلسطین و غزه هستند که جنازه هایشان نقش زمین می‌شود.

در بازی پیچیده شطرنج سیاست بازان دغلکار مدعی آزادی و دموکراسی غرب بار دیگر قرعه به نام «غزه» افتاده است - سرزمینی که ملتش پای شرف - تاریخ - هویت و خاکش ایستاده است.

سازمان سینمایی حوزه هنری ضمن محکوم کردن این جنایات وحشیانه، مراتب تنفر خود را نسبت به این‌گونه اعمال فجیع و کشتار کثیف اعلام می‌دارد و از هنرمندان جهان تقاضا دارد مراتب انزجار خویش را نسبت به این جنایات دردناک بشری و فزون خواهی های غاصبان سفاک صهیونیست ابراز نمایند.»