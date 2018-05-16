به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبدالهی ظهر امروز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اظهار داشت: انتظار از تغییر و تحول در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر این است که تحول در دانشگاه ایجاد شود و اهدافی متعالی که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد از این بیشتر رشد پیدا کند.

وی خطاب به رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، افزود: دکتر اسدی نیز اهری محسوب می‌شدند اما دکتر قربانی شما اهری و قره داغی اصیل هستید و شکی در آن نیست؛ امیدوارم هم انرژی جوان بودن، انرژی دانشگاه و اعتماد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی منجر به تحولات در این دانشگاه شود بنده نیز اهل دخالت نیستم اما اگر مشکلی باشد قطعاً برای رفع آن کمک می‌کنم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد: هدف از این‌که برای گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و اداری به خاطر این است که مشکلات شهرستان اهر در حوزه تولید، اشتغال و بیکاری افزون‌تر است و به همین علت بیشتر تلاشم را برای رفع معضلات تولید و اشتغال در اهر و هریس معطوف شده است این نشان از بی‌اهمیت حوزه‌های فرهنگی، علمی و یا سایر حوزه‌ها نیست بلکه هر چیزی در جای خود ارزشمند است.

عبدالهی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت نیروهای متخصص در کشور تلاش بسیار کرد و نهایت موفقیت‌های بی‌شماری به دست آورد، گفت: تحصیل جوانان در دانشگاه‌ها و اخذ مدرک تحصیلی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری تنها یک‌سوی قضیه بوده و طرف دیگر اشتغال جوانان تحصیل‌کرده است، اما دانشجویان از علمی مشکلی ندارند ولی در عمل و تجربه مورد آموزش قرار نگرفته‌اند.

وی در ادامه بر لزوم توجه دانشگاه‌ها به آموزش مهارت در کنار تحصیل به دانشجویان تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها بایستی ضمن این‌که آموزش و مدرک ارائه می‌دهند در کنار آن به بحث مهارت‌آموزی در رشته‌های مختلف نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس بابیان اینکه تلفیق تجربه و علم در حوزه‌های همچون کشاورزی، دام‌پروری و صنعت رشد و شکوفایی را در پی دارد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ساختمان‌ها و امکانات خوبی دارد امیدواریم مسئولان شهرستانی و استانی برای بهره‌وری بهتر از امکانات این دانشگاه تدابیر لازم را بیندیشند.