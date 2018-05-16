به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر رهبر» مدیر روابط عمومی و سخنگوی غرفه مؤسسه غدیرشناسی از حضور فعال مؤسسه در بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم خبر داد و گفت: آثار مذهبی و تجسمی مؤسسه غدیرشناسی دراین نمایشگاه ارایه می‌شود.

مدیر اطلاع رسانی مؤسسه غدیرشناسی با بیان این که مؤسسه غدیرشناسی در قالب مراکز وابسته و با تمام توان خود در نمایشگاه حضور خواهد داشت، گفت: علاوه بر تهران در ۱۰ استان دیگر هم حضور فعال در نمایشگاه‌های قرآن خواهیم داشت.

وی افزود: مؤسسه غدیرشناسی در بخش های مختلفی همچون غدیرپژوهی، خورشید هشتم ،سیره نبوی ، نذر غدیر ، فضای مجازی ،شیعه پاسخ میگوید ، مباهله ، کودکان ، علامه امینی ، لبیک یا محمد (ص)، از قدر تاغدیر ، رادیو عترت ، ولایت فقیه ، مهدویت ، جریان‌های تکفیری ، عرفان‌های نوظهور ، خانواده علوی و بخش‌های دیگر در نمایشگاه قرآن کریم حضوری برجسته خواهد داشت.

رهبر اضافه کرد: این مؤسسه وظایفی همچون پاسخگویی به سؤالات و شبهات و شناسایی خلأها و نیازها در عرصه فرق مختلف و عرفان های نوظهور را در نمایشگاه به عهده گرفته است که با دعوت از اساتید برجسته از حوزه علمیه قم ، پذیرای مراجعه کنندگان به غرفه های مؤسسه غدیرشناسی در نمایشگاه است.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از بخش های مهم مؤسسه غدیرشناسی در نمایشگاه امسال قرآن ، جنبه سراسری پیدا کردن رادیو غدیر می باشد که با توجه به درخواست مسئولین نمایشگاه، این رادیو از اجرای برنامه برای مخاطبان خاص و غدیرپژوهان به جنبه سراسری تغییر شکل داده و تحت عنوان رادیو عترت برای کل مخاطبین نمایشگاه قرآن، اجرا برنامه داشته باشد.

این رادیو در نمایشگاه امسال در قالب دو برنامه دوساعته علاوه بر معرفی مؤسسه غدیرشناسی به مخاطبین عزیزنمایشگاه؛ با حضور کارشناسان مذهبی و برجسته به شکل برنامه پرسش و پاسخ و تببین موضوعات مختلف مذهبی روز، به اجرای برنامه برای همه عزیزان خواهد پرداخت.

مدیر روابط عمومی مؤسسه غدیرشناسی درباره بخش «شیعه پاسخ میگوید» گفت: کتاب گرانسنگ «شیعه پاسخ میگوید» از تالیفات ارزشمند آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) است که با قلمی روان به پاسخگویی به شبهات اعتقادی می‌پردازد که مؤسسه غدیرشناسی این پاسخگویی به شبهات را به صورت میدانی کرده و با دعوت از کارشناسان مذهبی در محل نمایشگاه ، به صورت زنده در قالب رادیو عترت و پاسخگویی چهره به چهره، این موارد را پاسخ خواهد داد و همچنین مخاطبان را به شرکت در این مسابقه دعوت می‌کند.