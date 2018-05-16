به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش کشوری نخبگان پناهنده، نخبه پروری و رسالت نخبگان در توسعه افغانستان که به میزبانی استان البرز برگزار شد، بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه‌های دینی، چارچوب نظام و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در کمک و یاری‌رسانی به اتباع خارجی پیشتاز است، اظهار کرد: نقش ایران در اقدامات بشردوستانه سازمان‌های بزرگ غیرقابل‌انکار است.

وی بابیان اینکه در فعالیت‌های بشردوستانه سازمان‌ها، هرکجا که ایران حضور کمرنگی داشته، آن سازمان به نتیجه نرسیده است، تأکید کرد: ملت ایران طی چهار دهه گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده‌اند و از آن‌ها حمایت کرده‌اند.

وی بیان اینکه استان البرز پس از آغاز بکار پارک علم و فناوری ازلحاظ اطلاعات و ارتباطات وضعیت خوبی پیداکرده است، افزود: البرز یکی از قطب‌های علم و فناوری کشور محسوب می‌شود و این مهم نشان از پتانسیل‌ها و توانایی‌های این استان است.

استاندار البرز بابیان اینکه از نخبگان اتباع خارجی انتظار می‌رود که از ظرفیت‌های استان البرز در حوزه فناوری استفاده کنند، عنوان کرد: تکریم ارباب‌رجوع اتباع خارجی در دستور کار مدیران ادارات مختلف باشد.