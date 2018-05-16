مرکز فوق تخصصی درمان کودکان مبتلا به سرطان درکرمانشاه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه طی مراسمی با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلینیک فوق تخصصی درمان کودکان مبتلا به سرطان در کرمانشاه کلنگ زنی شد.

فیض الله منصوری معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع احداث می‌شود.

منصوری با اشاره به اینکه این مرکز با بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعتبار احداث می‌شود، گفت: این مرکز در سه طبقه ساخته می شود.

وی ادامه داد: بخش های اورژانس ویژه کودکان مبتلا به سرطان، هماتولوژی، آنکولوژی، شیمی درمانی سرپایی و بستری، مراقبت های ویژه، مددکاری، روانشناسی و اتاق بازی راه اندازی می‌شود.

وی گفت: این مرکز درمانی، به همت موسسه خیریه مهر آیینان مهر ساخته می شود، این موسسه از سال ۱۳۸۶ با هدف ارائه خدمات درمانی، دارویی، حمایتی و تسکینی شامل مددکاری و روانشناسی در کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد.

منصوری اظهار داشت: این موسسه، با حمایت خیران تاکنون، بیش از ۴۵۰ کودک سرطانی را زیرپوشش قرار داده و سالانه به طور میانگین ۴ میلیارد ریال هزینه درمانی و خدماتی می‌پردازد.

وی بیان کرد: این موسسه موفق به عقد تفاهم نامه ۹۹ ساله با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای ساخت کلینیک فوق تخصصی درمان کودکان مبتلا به سرطان در محوطه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی شده است.