فعالیت های هلال احمر بر خدمات داوطلبانه استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر که در سازمان داوطلبان هلال احمر برگزار شد، اظهارداشت: خدمات داوطلبانه این سازمان، چه در زمینه فعالیت های انسان دوستانه و چه در مضمون فعالیت های توسعه ای، باید پررنگ، راهبردی و نوآورانه بوده و تغییری که در زندگی آسیب پذیرترین اقشار جامعه ایجاد می کند، محسوس و قابل اندازه گیری باشد.

وی با اشاره به وقوع انواع حوادث و بلایای طبیعی در کشور، تاکید کرد: ایجاد ظرفیت بازیابی سریع در حوادث و انعطاف پذیری اقشار آسیب پذیر، در اولویت برنامه ها و تلاش های هلال احمر برای ساختن جامعه ای آماده در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت است.

پیوندی همچنین با تاکید بر اینکه محور فعالیت های جمعیت هلال احمر بر خدمات داوطلبانه استوار و این خدمات در تمامی شئون جمعیت هلال احمر متجلی است، افزود: ایجاد و حفظ ارتباط با مردم برای ارتقای و توسعه این سرمایه اجتماعی از مهمترین راهبردهای هلال احمر خواهد بود.

وی، سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر را مجموعه ای برخاسته از اصول بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر معرفی و تاکید کرد: گسترش فرهنگ و روحیه انجام کار خیر، القای آرامش به جامعه و نشان دادن مسیرهای متعدد برای انجام مسئولیت اجتماعی، باید از مهمترین برنامه های این سازمان باشد. سازمان داوطلبان باید با استفاده از تجربه ها و تخصص اعضای داوطلب، نحوه ارایه خدمات عام المنفعه را از شکل سنتی به شکلی جدید و کاربردی تر تغییر دهد تا بدین ترتیب در ترمیم و تقویت توان داوطلبی جمعیت هلال احمر و ایجاد مرزهای جدید برای افزایش مشارکت در برنامه های انسان دوستانه موفق عمل کند.

پیوندی در ادامه تصریح کرد: جمعیت هلال احمر نه تنها از مشارکت مالی خیرین، بلکه از مشارکت فکری و رویکردهای نوآورانه اعضای داوطلب و موسسات مردم نهاد فعال در تمامی سطوح استقبال می کند چراکه توسعه حرکت های جهادی در زمینه های امدادی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی و ... مسئولیتی جمعی محسوب می شود و این همکاری و مشارکت، به تحقق آرمان های بلند هلال احمر کمک می کند.

وی با ابراز امیدواری برای پیوستن تمام افراد جامعه به جمع عظیم داوطلبان جمعیت هلال احمر، خاطرنشان کرد: تحقق این مهم با خوش فکری و سابقه فعالیت حرفه ای تمامی همکاران فعال در این حوزه، دور از ذهن نیست.