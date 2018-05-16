  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

رئیس جمعیت هلال احمر؛

فعالیت های هلال احمر بر خدمات داوطلبانه استوار است

فعالیت های هلال احمر بر خدمات داوطلبانه استوار است

رئیس جمعیت هلال احمر، گفت: ایجاد ظرفیت بازیابی سریع در حوادث و انعطاف پذیری اقشار آسیب پذیر، در اولویت برنامه ها و تلاش های هلال احمر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر که در سازمان داوطلبان هلال احمر برگزار شد، اظهارداشت: خدمات داوطلبانه این سازمان، چه در زمینه فعالیت های انسان دوستانه و چه در مضمون فعالیت های توسعه ای، باید پررنگ، راهبردی و نوآورانه بوده و تغییری که در زندگی آسیب پذیرترین اقشار جامعه ایجاد می کند، محسوس و قابل اندازه گیری باشد.

وی با اشاره به وقوع انواع حوادث و بلایای طبیعی در کشور، تاکید کرد: ایجاد ظرفیت بازیابی سریع در حوادث و انعطاف پذیری اقشار آسیب پذیر، در اولویت برنامه ها و تلاش های هلال احمر برای ساختن جامعه ای آماده در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت است.

پیوندی همچنین با تاکید بر اینکه محور فعالیت های جمعیت هلال احمر بر خدمات داوطلبانه استوار و این خدمات در تمامی شئون جمعیت هلال احمر متجلی است، افزود: ایجاد و حفظ ارتباط با مردم برای ارتقای و توسعه این سرمایه اجتماعی از مهمترین راهبردهای هلال احمر خواهد بود.

وی، سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر را مجموعه ای برخاسته از اصول بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر معرفی و تاکید کرد: گسترش فرهنگ و روحیه انجام کار خیر، القای آرامش به جامعه و نشان دادن مسیرهای متعدد برای انجام مسئولیت اجتماعی، باید از مهمترین برنامه های این سازمان باشد. سازمان داوطلبان باید با استفاده از تجربه ها و تخصص اعضای داوطلب، نحوه ارایه خدمات عام المنفعه را از شکل سنتی به شکلی جدید و کاربردی تر تغییر دهد تا بدین ترتیب در ترمیم و تقویت توان داوطلبی جمعیت هلال احمر و ایجاد مرزهای جدید برای افزایش مشارکت در برنامه های انسان دوستانه موفق عمل کند.

پیوندی در ادامه تصریح کرد: جمعیت هلال احمر نه تنها از مشارکت مالی خیرین، بلکه از مشارکت فکری و رویکردهای نوآورانه اعضای داوطلب و موسسات مردم نهاد فعال در تمامی سطوح استقبال می کند چراکه توسعه حرکت های جهادی در زمینه های امدادی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی و ... مسئولیتی جمعی محسوب می شود و این همکاری و مشارکت، به تحقق آرمان های بلند هلال احمر کمک می کند.

وی با ابراز امیدواری برای پیوستن تمام افراد جامعه به جمع عظیم داوطلبان جمعیت هلال احمر، خاطرنشان کرد: تحقق این مهم با خوش فکری و سابقه فعالیت حرفه ای تمامی همکاران فعال در این حوزه، دور از ذهن نیست.

کد مطلب 4298720
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها