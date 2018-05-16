فرهنگ زیرساخت مسائل سیاسی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای اداری استان کرمان در سال جاری در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان اظهار داشت: در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران هستیم، ۴۰ سالی که در حقیقت با فراز و فرودها و تحولات عظیمی در دوران های مختلف همراه بود و هر کدام از رویدادها توانستند در جامعه مسائل و گشایش های را به وجود آورند.

وی افزود: بعد از گذشت ۴۰ سال انسان به بلوغ کامل رسیده و دیگر فرصت آزمون و خطا نیست، بلکه فرصت بهره برداری و به کارگیری تجربه است و فرصتی است که بتوانیم از انبوه داشته‌ها و تجربیاتمان برای پیشرفت و توسعه جامعه استفاده کنیم.

بروجردی بیان کرد: این ۴۰ سال فرصتی است که امروز نگاهی به گذشته و یک ارزیابی داشته باشیم و ببینیم که در گذشته در چه شرایطی قرار داشتیم و امروز در کجا ایستاده ایم و بنا داریم در آینده چه بکنیم.

وی عنوان کرد: به عبارت دیگر ما باید امروز استارت آینده نگری و بهره گیری از داشته هایمان را برای توسعه در عرصه های مختلف بزنیم. باید از تجارب گذشته برای توسعه سرمایه انسانی، ایجاد فرصت برای تعامل بیشتر با یکدیگر و تولید سرمایه عظیم انسانی استفاده کنیم و امروز باید از این سرمایه عظیم استفاده درست شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیان کرد: این مسئولیت و رسالتی است که نسل اول و دوم انقلاب به عهده دارد تا به نسل چهارم انقلاب این تجربیات خود را منتقل کنند تا دیگر نسل امروز نخواهد دوباره تجربه گذشته را داشته باشد.

بروجردی تصریح کرد: موضوع توسعه و گردش اطلاعات یکی از پارامترها و فاکتورهایی است که می‌تواند مفید و در بعضی زمینه ها مخرب باشد به لحاظ عدم ثبات فکری که می‌تواند ایجاد کند.

وی ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است؛ بعضی ها معتقدند این انقلاب، انقلاب ایدئولوژیک است و هر تعبیری که برای آن به کار می برند، هیچ کسی نمی تواند وجه فرهنگ را از انقلاب اسلامی ایران بگیرد.

بروجردی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با رویکرد فرهنگی در حوزه شعار، عمل، اراده و عزم ملی برای اینکه حافظ و نگهبان باورها و توسعه رفتارهای خود باشیم، شکل گرفته است.

رئیس سازمان استاد و کتابخانه های ایران گفت: فرهنگ تعابیر مختلفی دارد و یک تعریف آن عبارت است از اینکه فرهنگ باورها، دانسته‌ها و رفتارهایی است که انسان‌ها از خود نشان می‌دهند و باورهای ما در زمینه اینکه چگونه باید رفتار کرده باورهای خود را تقویت کنیم، بسیار کارساز است.

وی عنوان کرد: از سال ۸۲ قرار شد شورای فرهنگی اجتماعی در سطح ملی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه کشور راه‌ندازی شود و همین قانون اجازه داد عرصه کار را تعریف کنیم و این شورا با عضویت ۲۳ نهاد اجرایی کشور که عمدتا سبقه فرهنگی هم داشتند شکل گرفت.

بروجردی بیان داشت: در سال های گذشته به جهت آسیب‌هایی که بر جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی وارد شده است، مسئولان و به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به مسائل اجتماعی حساس شدند و ایشان دستور به هم اندیشی روسای سه قوه برای رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه دادند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ایران ابراز داشت: عرصه اقتصاد، سیاست و تعاملات سیاسی می‌توانند وام‌دار مسائل اجتماعی باشند، به عنوان مثال درحوزه آب؛ برای اینکه بتوانیم زمینه ساز مصرف درست برای آب باشیم و آب موجود را مدیریت کنیم نیاز به این داریم که با مردم از باورها و داشته ها صحبت کنیم و به آنها بگوییم که الگوی درست مصرف می تواند کمک به ماندگاری این سرزمین ‌کند تا در مقابل ناملایمات طبیعت بتوانیم ایستادگی را داشته باشیم.

بروجردی تاکید کرد: فرهنگ زیرساخت مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و همه این ها از مسائل فرهنگی سرچشمه می گیرد.

وی عنوان کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی از معبر کتابخانه‌های کشورهای عضو اکو یک شبکه‌ای راه اندازی کرد تا کتابخانه های کشورهای عضو اکو تبادل منابع کتابی و سندی داشته باشند.

بروجردی بیان داشت: وجه فرهنگی می‌تواند کمتر محل نزاع باشد و بیشتر ابزاری برای مفاهمه و گفتگو است، این امری است که ما به عنوان مسلمان از پیامبر (ص) خود یاد گرفته ایم.

وی گفت باید در مسائل فرهنگی یک گام اساسی برداریم و آن این است که همدیگر را بپذیریم و بدانیم که طرف مقابل ما هم یک باور و عقیده دارد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ایران ابراز داشت: اقتدار ما صرفا در ابزار نظامی نیست بلکه اقتدار ما در فرهنگ و گفت وگواست، اقتدار ما در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...است

بروجردی عنوان کرد ظرفیت های فراوانی در سطح کشور وجود دارد که می توان در این زمینه ها حرفی برای گفتن داشته باشیم اما تا زمانی نتوانیم الگوی مناسبی ارائه دهیم دچار مشکل خواهیم بود.

وی گفت اگر بخواهیم به جایی برسیم که جمهوری اسلامی ایران در دنیا حرف اول را بزند، باید فرهنگ را فصل مشترک دیدگاه های خود قرار داده و از تجربیات گذشته خود نیز استفاده کنیم.