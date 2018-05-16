همایش «انسان آینده و آینده انسان» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «انسان آینده و آینده انسان» با همکاری آکادمی آموزشی و پژوهشی ایمان، مرکز اسلامی امام علی(ع) وین و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش، ۲۱ اردیبهشت‌ با حضور اندیشمندان مسلمان و مسیحی در تالار بوعلی سینای رایزنی فرهنگی کشورمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام غضنفری با بیان سخنانی در رابطه با انسان کامل گفت: ما معتقدیم خداوند اولین انسان کامل را که حضرت آدم بود بر روی زمین خلق کرد، یعنی تمام پیامبران از آدم تا حضرت محمد (ص) نمونه‌هایی از انسان کامل هستند و ما باور داریم پس از آخرین پیامبر بر روی زمین همیشه راهنمایی وجود دارد که نماینده انسان کامل است.

حجت‌الاسلام محسن‌زاده، امام و رییس مرکز اسلامی امام علی(ع) ضمن بررسی زمان حال و آینده تاریخ، به بیان دیدگاه اسلام و اهل بیت(ع) درباره نور و ظلمات پرداخت.

حجت‌الاسلام کثیری، استاد علوم دینی شیعه اسلام و کاتولیک در دانشگاه وین به خصوصیات انسان کامل اشاره کرد و گفت: انسان کامل می‌تواند دیگران و جهان را بشناسد، خداوند را بشناسد و او را به جهت نعمت‌هایی که به او ارزانی داشته عبادت کند.

پتروس بشته، رییس مرکز تقریب مذاهب و ادیان جهانی اتریش در باره خلقت خداوند و گذشته انسان و روند پیشرفت انسان تا به امروز سخن گفت.

در پایان این همایش از پنج عنوان کتاب حجت‌الاسلام کثیری تحت عناوین «مسیر یادگیری آسمانی»، «عدالت»، «هدایت توسط وحی»، «امامت» و «آموزه‌هایی درباره آخرت» رونمایی به عمل آمد.