به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز قرعه کشی لیگ برتر فوتسال و در تشریح نحوه برگزاری فینال پلی آف نمایندگان باشگاه ها و اعضای هیات رییسه دچار اختلاف شدند.

بعضی از باشگاه ها مثل گیتی پسند تاکید داشتند فینال باید سه مسابقه باشد و هر تیمی دو برد بدست آورد قهرمان شود. در این حالت تیمی که جایگاه بالاتری داشته باشد دوبار میزبان می شود.

تعدادی از باشگاه ها و کریم منصوری عضو هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال تاکید داشتند فینال باید بصورت رفت و برگشت باشد که این مورد تصویب شد.

در جلسه امروز اعلام شد تیم قهرمان لیگ برتر فوتسال ٤٠ میلیون تومان پاداش می گیرد. این پاداش برای تیمهای دوم و سوم به ترتیب ٣٠ و ١٠ میلیون تومان خواهد بود.