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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

در جلسه قرعه کشی رخ داد؛

اختلاف در نحوه برگزاری فینال پلی‌آف/ جایزه قهرمان فوتسال مشخص شد

اختلاف در نحوه برگزاری فینال پلی‌آف/ جایزه قهرمان فوتسال مشخص شد

نمایندگان باشگاه های لیگ برتر فوتسال بر سر نحوه برگزاری فینال پلی آف دچار اختلاف شدند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز قرعه کشی لیگ برتر فوتسال و در تشریح نحوه برگزاری فینال پلی آف نمایندگان باشگاه ها و اعضای هیات رییسه دچار اختلاف شدند. 

بعضی از باشگاه ها مثل گیتی پسند تاکید داشتند فینال باید سه مسابقه باشد و هر تیمی دو برد بدست آورد قهرمان شود. در این حالت تیمی که جایگاه بالاتری داشته باشد دوبار میزبان می شود. 

تعدادی از باشگاه ها و کریم منصوری عضو هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال تاکید داشتند فینال باید بصورت رفت و برگشت باشد که این مورد تصویب شد.

در جلسه امروز اعلام شد تیم قهرمان لیگ برتر فوتسال ٤٠ میلیون تومان پاداش می گیرد. این پاداش برای تیمهای دوم و سوم به ترتیب ٣٠ و ١٠ میلیون تومان خواهد بود.

کد مطلب 4298731

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