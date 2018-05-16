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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

معاون حقوقی تأمین اجتماعی:

٥٠٠ بخشنامه صادر شده از گذشته در ١٠ بخش‌نامه برای اجرا خلاصه شد

٥٠٠ بخشنامه صادر شده از گذشته در ١٠ بخش‌نامه برای اجرا خلاصه شد

معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور بهبود فعالیت واحدهای اجرایی ۵۰۰ بخشنامه که در ادوار مختلف صادر شده بود، در ۱۰ بخشنامه تلخیص شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن تاج الدین در دومین روز از همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال گذشته، ۵۳ موضوع مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در هیأت عمومی دیوان عدالت بررسی شد که در ۴۹ مورد رأی نهایی له سازمان صادر شد و تنها ۴ مورد از آرا علیه سازمانش بود.

تاجالدین ادامه داد: به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، آخرین مصوبات دولت و مجلس و قوانین مرتبط با این سازمان را در قالب کتابچه تهیه کردیم.

وی برقراری ارتباط مناسب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دیگر اولویت های سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در سال گذشته به بیش از ٧ هزار مکاتبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ داده ایم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی تعیین مطالبات این سازمان در بودجه کشور را ظرفیت خوبی برای ارتقاء خدمات این سازمان ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این قوانین شاهد تحول جدی در فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

تاجالدین در ادامه افزود: تأمین اجتماعی سازمان بزرگی است و خدمات متعددی ارایه می کند. خدمات این سازمان در تراز ملی قابل توجه است. این سازمان غیر دولتی است و هر ماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تجهیز و توزیع منابع می کند. این سازمان بیش از سه میلیون بازنشسته دارد و به نیمی از جمعیت کشور خدمات می دهد.

وی ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با مجلس شورای اسلامی را در شرایطی مناسب دانست و گفت: مدیران ارشد سازمان در کمیسیون های مجلس حضور پیدا می کنند و به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهند. کارنامه سازمان تأمین اجتماعی  در تعامل با نهادهای اجرایی، قضایی و قانونگذاری قابل قبول است.

کد مطلب 4298734
مهناز قربانی مقانکی

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