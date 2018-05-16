به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن تاج الدین در دومین روز از همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال گذشته، ۵۳ موضوع مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در هیأت عمومی دیوان عدالت بررسی شد که در ۴۹ مورد رأی نهایی له سازمان صادر شد و تنها ۴ مورد از آرا علیه سازمانش بود.

تاجالدین ادامه داد: به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، آخرین مصوبات دولت و مجلس و قوانین مرتبط با این سازمان را در قالب کتابچه تهیه کردیم.

وی برقراری ارتباط مناسب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دیگر اولویت های سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در سال گذشته به بیش از ٧ هزار مکاتبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ داده ایم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی تعیین مطالبات این سازمان در بودجه کشور را ظرفیت خوبی برای ارتقاء خدمات این سازمان ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این قوانین شاهد تحول جدی در فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

تاجالدین در ادامه افزود: تأمین اجتماعی سازمان بزرگی است و خدمات متعددی ارایه می کند. خدمات این سازمان در تراز ملی قابل توجه است. این سازمان غیر دولتی است و هر ماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تجهیز و توزیع منابع می کند. این سازمان بیش از سه میلیون بازنشسته دارد و به نیمی از جمعیت کشور خدمات می دهد.

وی ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با مجلس شورای اسلامی را در شرایطی مناسب دانست و گفت: مدیران ارشد سازمان در کمیسیون های مجلس حضور پیدا می کنند و به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهند. کارنامه سازمان تأمین اجتماعی در تعامل با نهادهای اجرایی، قضایی و قانونگذاری قابل قبول است.