به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری در کارگروه اشتغال لرستان در سخنانی با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی بانک‌های استان در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر، روستایی و عشایر اظهار داشت: متقاضیان این طرح‌ها در استان زیاد بوده و این در حالی است که بانک‌ها حاضر به رسیدگی طرح‌های آن‌ها نیستند.

وی بابیان اینکه متقاضیان این طرح‌ها از بانک‌های استان گله‌مند هستند، گفت: عدم رسیدگی به طرح‌های این متقاضیان منجر به مراجعه آن‌ها به استانداری می‌شود.

معاون استاندار لرستان بابیان اینکه برخی از متقاضیان طرح‌های اشتغال روستایی را ما بهمن‌ماه سال گذشته به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم و این در حالی است که هنوز موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند افزود: حداقل بانک‌ها دلیل عدم پرداخت تسهیلات و رسیدگی به پرونده این متقاضیان را به اعلام کنند.

امیری با تأکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر و همچنین فراگیر از سوی بانک‌های استان بیان داشت: اگر این تسهیلات برگشت بخورد و جذب نشود باید جریمه پرداخت کنند.