انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در این اطلاعیه آمده است: این روزها سرزمین فلسطین آوردگاه بزرگترین و وحشیانه‌ ترین جنایات بشری علیه ملّتی مسلمان و ستمدیده است و رژیم غاصب صهیونیستی بر آن شده است تا لکه‌ ننگ جنایتی را با جنایتی دیگر بشوید و کشتار فلسطینیان را که خواسته ای جز بدیهی ‌ترین حقوق انسانی خود ندارند وسیله‌ مشروعیت تصمیم نامشروع اعلام بیت ‌المقدس به ‌عنوان پایتخت دولت جعلی و نامشروع صهیونیستی قرار دهد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از این روست که با چراغ سبز رئیس‌ جمهور فاسد و عهدشکن آمریکا برای انتقال سفارت آن کشور از تل ‌آویو به بیت ‌المقدس، جهانیان شاهدند که این روزها دست‌ های آلوده جنایتکاران صهیونیستی در استمرار جنایات همیشگی خود سرزمین قدس شریف را به یک قتلگاه بزرگ و تمام ‌عیار تبدیل کرده ‌اند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: این جنایات در دنیای به اصطلاح متمدنی انجام می شود که مقابل این وحشی‌ گری‌ ها و ددمنشی‌ های رژیم اشغالگر قدس دم فرو بسته و به تماشا نشسته‌ اند و با سکوت خود راه را برای جنایات این رژیم مخوف هموار ساخته ‌اند، اینک فلسطین سرزمین پاک و مقدس پیامبران الهی و ملت بی‌ پناهش شاهد سفاکانه‌ ترین جنایات بشری است، لکن مقاومت ملت آزاده فلسطین ناقوس مرگ اشغالگران را به صدا در آورده است.

در این اطلاعیه آمده است: برای رژیم اشغالگر قدس نه تنها خواب آشفته‌ اعلام بیت ‌المقدس به ‌عنوان پایتخت آن رژیم جعلی و نامشروع تعبیر نخواهد شد بلکه حماسه ‌آفرینان دلاور فلسطینی در پرتو مشعلی که انقلاب اسلامی ایران فراراهشان نهاده است، هرگز اجازه نخواهند داد نور امید به نجات فلسطین در دل‌ های آزادگان و مسلمانان جهان خاموش شود و غاصبان قدس شریف را برای همیشه به زباله ‌دان تاریخ خواهند فرستاد.

اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در این اطلاعیه ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک، از امت واحده اسلامی خواست تا وضعیت جدید و حساس منطقه را بیش از پیش درک کنند و برای رفع مصائبی که بر ملت مظلوم فلسطین می‌رود اهتمام ورزند.

این سازمان با محکوم کردن تصمیم خباثت ‌آمیز ترامپ درباره‌ انتقال سفارت آمریکا به بیت ‌المقدس و محکومیت جنایات وحشیانه‌ رژیم صهیونیستی در کشتار مردم ستمدیده فلسطین، در این اطلاعیه از عموم مردم فهیم ایران و نیز از همه‌ ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و آزاده دعوت کرد تا با هوشیاری در صحنه حاضر باشند و خشم و انزجار از آمریکای جنایتکار و فرزند نامشروعش رژیم غاصب را اعلام کنند و همبستگی خود را با مردم فلسطین تا آزادی قدس شریف ابراز دارند.