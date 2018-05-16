۲۱۰۰ پرونده قاچاق کالا در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امحای کالاهای سلامت محور در استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در چندسال اخیر مبنی بر مبارزه جدی قاچاق عنوان کرد: رهبری فرمودند که در مجموعه اقدامات کاری جدی صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی برای مبارزه با قاچاق اقدامات هنوز به شکل سنتی انجام می شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در مبادی ورودی ما انبار و تجهیزات شناسایی وجود ندارد این کار را برای ما بسیار سخت کرده است.

سردار شجاع با تاکید براینکه در سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده در این زمینه تشکبل شده است، گفت: خراسان جنوبی در مسیر ترانزیت کالای قاچاق قرار دارد.

وی افزود: مبارزه با این قاتل بی امان تولید و اشتغال کشور و مبارزه با باندهای قاچاق اولویت کاری فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی است.

وی با بیان این که در سال گذشته نیروی انتظامی ۱۴ مرحله طرح مبارزه با کالای قاچاق اجرا کرده است، گفت: با اجرای این طرح ها ۱۵۵ پرونده تشکیل و ۱۵۶ متهم دستگیر شدند.

وی ادامه داد: ارزش ریالی پرونده های سال گذشته ۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال بوده است.

وی بیان داشت: در سال جاری نیز تا کنون پلیس یک طرح مبارزه با کالای قاچاق را اجرا کرده ایم که ۲۵ پرونده تشکیل و ۳۰ متهم دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد: ارزش ریالی این پرونده ها ۸۰۸ میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: عمده کشفیات سال گذشته محموله ترانزیتی با استفاده از سه دستگاه کانتینر بوده که با رصد اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت این محموله ها به مقصد نهایی نرسید.

یک میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شد

شجاع تصریح کرد: کشفیات مواد خوراکی در سال گذشته ۱۲۹هزار و ۵۵۶ بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به این که کشفیات داروی قاچاق در سال گذشته ۵۴۰هزار و ۹۲۶ قلم بوده است، گفت: امسال بیش از ۱۸۰هزار قلم داروی قاچاق کشف شده است.

وی افزود: ۷۴هزار و ۲۸۳ عدد مواد محترقه طی سال گذشته در استان کشف شده است.

شجاع با بیان اینکه سال گذشته در بحث دخانیات بیش از یک میلیون نخ سیگارقاچاق کشف شد، بیان کرد: این رقم در سال جاری ۱۸۵ هزار نخ بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته ۱۴۸ هزار لیتر و در سال جاری تا کنون ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است.

وی با اشاره به قاچاق دام در استان گفت: ۵۹۵ راس دام قاچاق تا کنون در استان کشف و ضبط شده است.