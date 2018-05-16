ورزشکار چهارمحالی قهرمان مسابقات کونگ فو کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات کونگ‌فو قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان به روش نیمه آزاد در کرمان آغاز شد و کونگ فو کار شایسته چهارمحالی نیز مقام دوم قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.

عاطفه منصوری در وزن ۷۶ کیلوگرم در مسابقات کونگ فو کشور به مصاف حریفان خود رفت و مقام دوم قهرمانی را کسب و مدال نقره این مسابقات را برگردن آویخت.

ماندانا سلطانی و فرحناز ایزدی به‌عنوان سرپرست و مربی تیم کونگ‌فو بانوان استان را در این مسابقات همراهی و هدایت کردند.