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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

ورزشکار چهارمحالی قهرمان مسابقات کونگ فو کشور شد

ورزشکار چهارمحالی قهرمان مسابقات کونگ فو کشور شد

شهرکرد- عاطفه منصوری ورزشکار چهارمحال و بختیاری قهرمان مسابقات کونگ فو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات کونگ‌فو قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان به روش نیمه آزاد در کرمان آغاز شد و کونگ فو کار شایسته چهارمحالی نیز مقام دوم قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.

عاطفه منصوری در وزن ۷۶ کیلوگرم در مسابقات کونگ فو کشور به مصاف حریفان خود رفت و مقام دوم قهرمانی را کسب و مدال نقره این مسابقات را برگردن آویخت.

ماندانا سلطانی و فرحناز ایزدی به‌عنوان سرپرست و مربی تیم کونگ‌فو بانوان استان را در این مسابقات همراهی و هدایت کردند.

کد مطلب 4298749

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