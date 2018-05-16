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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

یک مقام مسئول اعلام کرد:

حمل و نقل نامناسب، ۷۰۰ میلیارد تومان به صنعت طیور خسارت می‌زند

حمل و نقل نامناسب، ۷۰۰ میلیارد تومان به صنعت طیور خسارت می‌زند

دبیرانجمن جوجه یکروزه گفت: حمل و نقل نامناسب ۷۰۰ میلیارد تومان به صنعت طیور خسارت وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در همایش معرفی خودروی حمل جوجه یکروزه با بیان اینکه میزان تلفات و ضایعات در بخش حمل‌ونقل جوجه یک روزه بالا است، اظهارداشت: این موضوع خسارت زیادی به مرغداران وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه برای حمل جوجه یکروزه از وسایل نقلیه غیرتخصصی استفاده می شود، افزود: این اقدام موجب از دست رفتن آب بدن جوجه و خشک شدن آنها می شود.

دبیرانجمن جوجه یکروزه اضافه کرد: علاوه بر این در نتیجه مسائل فوق وزن جوجه ها کاهش پیدا می کند، زمانی که این جوجه ها بزرگ می شوند وزن آنها یک دست نیست و به همین خاطر هنگام کشتار ضایعات بیشتری ایجاد می شود.

به گفته فارغی حمل نامناسب جوجه های یکروزه خسارت زیادی به صنعت وارد می کند که با راه اندازی سیستم حمل و نقل مناسب ۷۶۰ میلیارد تومان در بدنه صنعت باقی می ماند و تبدیل به ضایعات نمی شود.

وی اضافه کرد: ۱۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه به علت حمل نامناسب در کشور تلف می شود ضمن اینکه جوجه هایی که زنده می مانند به طور متوسط ۲ درصد کاهش وزن پیدا می کنند.

فارغی با بیان اینکه این مسائل امکان تولید ۷ تا ۸ هزارتن گوشت مرغ را از ما میگیرد، گفت:  سالانه یک درصد نیز تلفات در این زمینه ایجاد می شود که معادل ۱۰ هزارتن گوشت مرغ است، بنابراین در مجموع ۱۸ هزارتن گوشت مرغ از دست می دهیم و خسارتی که به مرغداران وارد می شود حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است.

کد مطلب 4298751

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