به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در همایش معرفی خودروی حمل جوجه یکروزه با بیان اینکه میزان تلفات و ضایعات در بخش حمل‌ونقل جوجه یک روزه بالا است، اظهارداشت: این موضوع خسارت زیادی به مرغداران وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه برای حمل جوجه یکروزه از وسایل نقلیه غیرتخصصی استفاده می شود، افزود: این اقدام موجب از دست رفتن آب بدن جوجه و خشک شدن آنها می شود.

دبیرانجمن جوجه یکروزه اضافه کرد: علاوه بر این در نتیجه مسائل فوق وزن جوجه ها کاهش پیدا می کند، زمانی که این جوجه ها بزرگ می شوند وزن آنها یک دست نیست و به همین خاطر هنگام کشتار ضایعات بیشتری ایجاد می شود.

به گفته فارغی حمل نامناسب جوجه های یکروزه خسارت زیادی به صنعت وارد می کند که با راه اندازی سیستم حمل و نقل مناسب ۷۶۰ میلیارد تومان در بدنه صنعت باقی می ماند و تبدیل به ضایعات نمی شود.

وی اضافه کرد: ۱۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه به علت حمل نامناسب در کشور تلف می شود ضمن اینکه جوجه هایی که زنده می مانند به طور متوسط ۲ درصد کاهش وزن پیدا می کنند.

فارغی با بیان اینکه این مسائل امکان تولید ۷ تا ۸ هزارتن گوشت مرغ را از ما میگیرد، گفت: سالانه یک درصد نیز تلفات در این زمینه ایجاد می شود که معادل ۱۰ هزارتن گوشت مرغ است، بنابراین در مجموع ۱۸ هزارتن گوشت مرغ از دست می دهیم و خسارتی که به مرغداران وارد می شود حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است.