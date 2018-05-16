برخورد با روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان

غلامعلی صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تظاهر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان شرعاً حرام بوده و قانوناً جرم به حساب می آید .

وی افزود: در جلساتی که با اصناف مختلف و نیروی انتظامی داشتیم تکالیف هر کدام از دستگاه ها برای ایام ماه مبارک رمضان مشخص شده است.همچنین به پلیس راهور برای روان سازی تردد در زمان افطار تاکید شده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی تاکید کرد: مراجع انتظامی، روزه خواری علنی را به عنوان جرم مشهود تلقی کرده و ضمن برخورد، متخلفان را به مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.

صادقی خاطرنشان کرد: در شب های ماه مبارک رمضان جلسات قرآن زیادی در شهر برگزار می شود و در این راستا تقویت گشت های انتظامی برای مقابله با سارقان احتمالی مدنظر قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: نظارت بر فعالیت رستوران ها و آشپزخانه ها در ماه رمضان به اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی واگذار شده است تا ساعات فعالیت این صنوف را مشخص و ابلاغ کنند.