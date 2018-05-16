اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در خاش

سرهنگ احمد ثمره حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طرح های انتظامی در راستای افزایش احساس امنیت و رضایت شهروندان، با محوریت برخورد با سارقان، عرضه کنندگان موادمخدر و سلاح و مهمات غیر مجاز و همچنین برخورد با مخلان نظم و امنیت با بهره گیری حداکثری از توان انتظامی در سطح شهرستان خاش اجرا می شود.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح در ۴۸ ساعت گذشته طی عملیات ها و اقدامات هماهنگ نیروهای پلیس تعداد ۱۵ نفر سارق، حمل کننده کالای قاچاق، نگهدارنده سلاح ومهمات غیر مجاز، قاچاقچی مواد مخدر و اتباع بیگانه دستگیرشد.

فرمانده انتظامی خاش در ادامه بیان داشت: در اجرای این طرح ۲ قبضه اسلحه شکاری، مقدار تقریبی ۲ کیلو ۲۷۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، یک تیغه خشاب کلت کمری، ۱۵ عدد فشنگ جنگی، ۶ دستگاه گوشی تلفن همراه، مقادیری ارز، یک جلد پاسپورت و اقلام متعددی از کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا چند دستگاه وسائط نقلیه متخلف توقیف و روانه پارکینک شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خاش در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح های پلیسی تامین نظم و امنیت شهروندان و نا امن سازی محیط برای مجرمان است و طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی همچنان ادامه دارد و پلیس با حداکثر توان آماده ارائه خدمات به همشهریان است.