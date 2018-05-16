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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

اروپا در خریدهای نفتی از ایران به‌جای دلار از یورو استفاده می‌کند

اروپا در خریدهای نفتی از ایران به‌جای دلار از یورو استفاده می‌کند

منبع دیپلماتیک آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: اروپا قصد دارد تا در خریدهای نفتی خود از ایران به‌جای دلار از یورو استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای اقدامی است که بر اساس آن مبالغ مرتبط با خرید نفتی کشورهای عضو از ایران به جای دلار با استفاده از یورو پرداخت شود.

بر اساس اعلام این منبع آگاه، این تصمیم پس از نشست روز گذشته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزرای خارجه ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره توافق هسته ای با ایران پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام اتخاذ شده است.

این در حالیست که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در گردهمایی امشب خود در صوفیه درباره توافق هسته ای ایران گفتگو و تبادل نظر کنند.

بر اساس اعلام منابع خبری، سران اروپا راه‌های حفظ برجام را به بحث و بررسی می گذارند. 

کد مطلب 4298756

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