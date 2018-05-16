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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

انفجار انتحاری در مراسم عزاداری در شمال بغداد

انفجار انتحاری در مراسم عزاداری در شمال بغداد

یک منبع در پلیس عراق اعلام کرد که انفجاری انتحاری یک مراسم عزاداری را در شمال بغداد هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع در پلیس عراق اعلام کرد که یک انفجار انتحاری یک مراسم عزاداری در شمال بغداد را هدف قرار داده است.

بر اساس این خبر این انفجار به وسیله یک تروریست انتحاری که وارد یک مراسم عزاداری در منطقه «حصیوه» در منطقه طارمیه در شمال بغداد شده بود صورت گرفته است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود تأکید کرد که نیروهای امنیتی و خودروهای امدادی برای انتقال قربانیان و مجروحان به محل حادثه اعزام شده اند.

منابع عراقی از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر این انفجار خبر دادند.

کد مطلب 4298757

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