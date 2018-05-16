به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در کارگروه اشتغال لرستان در سخنانی با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای استان در پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار داشت: متأسفانه عدهای در این زمینه کمکاری میکنند.
وی بابیان اینکه شرایط استان که یکسان است، مردم لرستان از همه فقیرتر هستند، استان لرستان از همهجا بیکارتر است و مدیران آن نیز تنبلتر هستند گفت: باید اعلام شود که چه دلیلی دارد که عملکردها در این زمینه ضعیف است.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه بانکهای استان در پرداخت تسهیلات اشتغال فعال شوند و برنامه خود را در این زمینه ارائه دهند گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال با بهره پایین شش درصد یک فرصت مطلوب برای مردم است و این در حالی است که در این زمینه کمکاری صورت میگیرد.
خادمی با تأکید بر اینکه کمکاری و بیعرضگی یک کارشناس در این رابطه بههیچعنوان قابلپذیرش نیست تصریح کرد: باید تا پایان خردادماه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر از سوی بانکها جذب شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه این تسهیلات باید به مردم پرداخت شود و زمینه برای سوءاستفاده برخیها فراهم نشود گفت: این تسهیلات برای روستائیان و عشایر است و باید به این قشر از استان پرداخت شوند.
استاندار لرستان بر ضرورت کنترل بانکها و همچنین دستگاههای اجرایی در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید کنترل و نظارت لازم صورت گیرد که این تسهیلات که از محل صندوق توسعه اختصاص پیداکرده به روستائیان و عشایر پرداخت شود.
خادمی همچنین تأکید کرد: اگر تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر از سوی بانکهای استان جذب نشود مانند این بوده که اعتبارات عمرانی جذب نشده است و جذب این تسهیلات برای لرستان بسیار مهم است.
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