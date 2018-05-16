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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۰

در کارگروه اشتغال لرستان مطرح شد؛

ضرب‌الاجل «خادمی» برای بانک‌ها/ تسهیلات اشتغال تا خرداد جذب شود

ضرب‌الاجل «خادمی» برای بانک‌ها/ تسهیلات اشتغال تا خرداد جذب شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان برای بانک‌های این استان ضرب‌الاجل تعیین کرد و گفت: باید تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان خردادماه باید جذب شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در کارگروه اشتغال لرستان در سخنانی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای در این زمینه کم‌کاری می‌کنند.

وی بابیان اینکه شرایط استان که یکسان است، مردم لرستان از همه فقیرتر هستند، استان لرستان از همه‌جا بیکارتر است و مدیران آن نیز تنبل‌تر هستند گفت: باید اعلام شود که چه دلیلی دارد که عملکردها در این زمینه ضعیف است.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات اشتغال فعال شوند و برنامه خود را در این زمینه ارائه دهند گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال با بهره پایین شش درصد یک فرصت مطلوب برای مردم است و این در حالی است که در این زمینه کم‌کاری صورت می‌گیرد.

خادمی با تأکید بر اینکه کم‌کاری و بی‌عرضگی یک کارشناس در این رابطه به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست تصریح کرد: باید تا پایان خردادماه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر از سوی بانک‌ها جذب شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه این تسهیلات باید به مردم پرداخت شود و زمینه برای سوءاستفاده برخی‌ها فراهم نشود گفت: این تسهیلات برای روستائیان و عشایر است و باید به این قشر از استان پرداخت شوند.

استاندار لرستان بر ضرورت کنترل بانک‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید کنترل و نظارت لازم صورت گیرد که این تسهیلات که از محل صندوق توسعه اختصاص پیداکرده به روستائیان و عشایر پرداخت شود.

خادمی همچنین تأکید کرد: اگر تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر از سوی بانک‌های استان جذب نشود مانند این بوده که اعتبارات عمرانی جذب نشده است و جذب این تسهیلات برای لرستان بسیار مهم است.

کد مطلب 4298758

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