حمید رضا شیروانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی برداشت ۲۰۰ تن گل محمدی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۲۵۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری زیر کشت گل محمدی است.

وی با اشاره به اینکه تولید گل محمدی در این استان از ظرفیت های بخش کشاورزی به شمار می رود، اظهار داشت: با توسعه کشت گل محمدی زمینه برای ایجاد اشتغال در این استان فراهم می شود.

تولید گل محمدی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گل محمدی نیاز آبی کمی دارند و توسعه این محصول در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تولید گل محمدی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: تولید گل محمدی در این استان به ۴۰۰ تن در سال می رسد.