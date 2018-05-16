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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

مدیرباغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی برداشت ۲۰۰ تن گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی برداشت ۲۰۰ تن گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از پیش بینی برداشت ۲۰۰ تن گل محمدی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

حمید رضا شیروانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی برداشت ۲۰۰ تن گل محمدی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۲۵۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری زیر کشت گل محمدی است.

وی با اشاره به اینکه تولید گل محمدی در این استان از ظرفیت های بخش کشاورزی به شمار می رود، اظهار داشت: با توسعه کشت گل محمدی زمینه برای ایجاد اشتغال در این استان فراهم می شود.

 تولید گل محمدی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گل محمدی نیاز آبی کمی دارند و توسعه این محصول در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تولید گل محمدی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار داشت: تولید گل محمدی در این استان به ۴۰۰ تن در سال می رسد.

کد مطلب 4298759

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