پاکسازی ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در شمال حمص و جنوب حماه از تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه ۱۲۰۰ کیلومتر مربع از حومه شمالی حمص و جنوب حماه را از لوث گروههای تروریستی پاکسازی کرد و امنیت را به دهها روستا و شهرک در این مناطق بازگردانید.

در بیانیه فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه آمده است: نیروهای مسلح با همکاری متحدان موفق به پاکسازی ۱۲۰۰ کیلومتر مربع از حومه شمالی حمص و جنوب حماه شدند و امنیت و ثبات را به ۶۵ روستا و شهرکی که قبلا تروریستها بر آن مسلط بودند و مجبور به خروج از منطقه پس از تحویل سلاح سنگین و متوسط شدند، بازگردانید. پاکسازی حومه شمالی حمص و جنوب حماه، دستاوردی است که اهمیت ریشه کنی تروریستها از این منطقه جغرافیای حیاتی در منطقه مرکزی که به مثابه نقطه تلاقی و شریانی برای استانهای مجاوز و بقیه استانهای سوریه به اضافه آزادسازی سدی الرستن و الحوله و پایان دادن به تهدید تروریستها برای مراکز حساس و راهبردی است.

ارتش سوریه بیان کرد: ارتش و نیروهای مسلح سوریه به وظایف ملی و منطبق بر قانون اساسی برای دفاع از امنیت کشور و شهروندان و تعقیب بازمانده های گروههای تروریستی در سوریه ادامه خواهند داد.

شایان ذکر است که روستاهای حمیس، الحمرات، حمیمه، عزالدین، سلیم از جمله روستاهایی هستند که پس از خروج تروریستها از این مناطق به دامان سوریه بازگشته است.