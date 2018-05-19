منتظر مجوز ساخت «اگه راست میگی» هستیم/ در تدارک یک طنز اجتماعی

داریوش باباییان تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی پیش علیرضا محمودزاده فیلمنامه ای با نام «اگه راست میگی» نوشت که ما برای این فیلمنامه درخواست پروانه ساخت داده ایم، اما هنوز مجوز دریافت نکرده ایم.

به گفته وی، به محض دریافت پروانه ساخت این فیلم به کارگردانی رضا خاکی جلوی دوربین می رود.

وی با بیان اینکه این فیلم محصول شکوفا فیلم است و همه صحنه های آن در تهران فیلمبرداری می شود، اظهار کرد: مشغول رایزنی با برخی از بازیگران هستیم اما هنوز موفق به عقد قرارداد با هیچکدام نشدیم و از عوامل پشت صحنه هم با اسماعیل کردی به عنوان مدیر تولید به توافق رسیده ایم.

باباییان در پایان بیان کرد: «اگه راست میگی» یک فیلم اجتماعی خانوادگی با رگه های طنز است.

داریوش باباییان پیش از این در مقام تهیه کننده با علیرضا محمودزاده در فیلم سینمایی «حقه باز دم دراز» به عنوان کارگردان همکاری کرده بود.