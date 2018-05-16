برنامه هفته اول لیگ برتر فوتسال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتسال امروز در فدراسیون فوتسال و با حضور نمایندگان باشگاهها برگزار شد.

بر این اساس برنامه هفته اول این مسابقات که از ۱۵ تیرآغاز می‌شود به این ترتیب است.

نماینده سازمان لیگ – مس سونگون

آتلیه قم – شهرداری ساوه

آذرخش بندرعباس- ارژن شیراز

مقاومت البز – گیتی پسند

فرش آرا- شهروند ساری

شرکت حفاری – مقاومت قرچک

سنیچ ساوه – اهورا بهبهان

این مراسم در شرایطی برگزار شد که علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال بعد از سخنرانی برای نمایندگان باشگاهها، این جلسه را ترک کرد و در مراسم قرعه کشی حضور نداشت.

همچنین تیم تاسیسات دریایی که وضعیت مشخصی برای فصل آینده ندارد در این قرعه کشی با نام نماینده سازمان لیگ شرکت داده شد.

به گفته سلیمانی دبیر کمیته فوتسال تا مشخص شدن وضعیت تیم تاسیسات، این تیم با نام سازمان لیگ فعالیت می کند.