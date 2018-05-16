به گزارش خبرنگار مهر، حفصه قاره مصطفی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری «قدس، پایتخت همیشگی فلسطین» از مجموعه برنامه‌های کنفرانس‌ بین‌المللی افق نو اظهار داشت: مسئله فلسطین دو معضل بزرگ پیش روی خود دارد که یکی تبلیغات منفی اسرائیل برای مشروعیت خود و دیگری انتشار اسلام هراسی است.

وی افزود: وقتی گروه‌هایی مانند داعش وجود دارد و اغلب فلسطینی‌ها مسلمان هستند برای غرب و اروپا راحت است که بگویند اسرائیل حق مبارزه دارد.

تحلیلگر ارشد مسایل داخلی انگلستان، خاورمیانه و امور مرتبط با مسلمانان و مهاجران شمال آفریقایی در اروپا به ویژه فرانسه و انگستان تصریح کرد: برای آدم های عادی در آمریکا، همه آدم‌های منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا شبیه هم هستند یعنی میان داعش و انسان های مسلمان غیر افراطی نمی توانند تمیز قائل شوند.

کشورهای اروپایی به خاطر مسایل اقتصادی تمایلی به خروج از برجام ندارند

وی در ارتباط با واکنش اروپا به خارج شدن امریکا از برجام، ابراز داشت: کشورهای اروپایی فقط به خاطر مسایل اقتصادی تمایلی به لغو این قرارداد ندارند، آنها ایران را دوست ندارند اما پولی که از بازار ایران به دستشان می‌رسد را طالب هستند.

قاره مصطفی ادامه داد: از طرف دیگر سیستم مسایل اقتصادی در کشورهای اروپایی به نوعی طراحی شده است که در عمل حفظ این قرارداد بسیار سخت است چراکه همه شرکت های اروپایی باید با بانک‌های آمریکایی کار کرده یا ترانزیت پولی داشته باشند.

وی اضافه کرد: شرایط تحریم به نوعی است که به محض اینکه منشا پولی از ایران باشد بلافاصله آن حساب بسته می شود و در نتیجه شرکت‌های اروپایی از کار کردن با ایران می ترسند.

دولت‌های غربی پول ایران را می‌خواهند

تحلیلگر مسایل سیاسی شبکه پرس.تی‌.وی و راشاتودی تصریح کرد: بدین ترتیب دولت‌های اروپایی پول ایران را می‌خواهند و در حال مذاکره برای ادامه برجام هستند اما برعکس شرکت‌ها ریسک نمی‌کنند و تمایل به بلوکه شدن آن دارند، در واقع راه حل دولت‌های اروپایی مذاکره با آمریکا برای بازکردن راه است اما نمی توان شرکت های اروپایی را مجبور به این کار کرد.

شرکت های اروپایی حتی اگر همه تحریم ها برداشته شود ریسک نمی‌کنند

وی اضافه کرد: بر این اساس حتی اگر این قرارداد ادامه پیدا کرده و فسخ نشود به اندازه ای از نظر روانی کار تبلیغاتی انجام شده است که شرکت های اروپایی حتی اگر همه تحریم ها برداشته شود ریسک نمی‌کنند و این چیزی است که آمریکا می خواهد و در حال دست یابی به این هدف است.

تسلط آمریکا بر سازمان ملل ناشی از ضعف و سکوت دیگر کشورهاست

قاره مصطفی در ارتباط با عملکرد سازمان ملل نیز بیان داشت: تسلطی که آمریکا بر سازمان ملل دارد به دلیل سکوت و ضعف دیگر کشورها در برابر سازمان ملل است، پیشنهاد من به همه کشورها این است که از سازمان ملل خارج شوند چراکه ماندن در این سازمان فقط هزینه بر است.

وی پیرامون نتیجه انتخابات عراق و تاثیر آن در منطقه بیان داشت: هر سیاست مداری که به حمایت آمریکا در خاورمیانه انتخاب شده هیچ مشروعیتی ندارد اما شرایط مقتدا صدر تاحدودی متفاوت است، وی از یک سو با آمریکایی‌ها مقابله کرد اما مخالفینی در کشور خود دارد و بر این اساس پیش بینی آینده سخت است.

تحلیلگر مسایل سیاسی شبکه راشاتودی در ارتباط با تاثیر عوض شدن رئیس جمهورهای ایران در دنیا تصریح کرد: در رسانه های غربی اول یک عکس العمل مثبت نسبت به انتخاب روحانی انجام شد اما در عمل تفاوت واکنش‌ها در بخش سیاسی خیلی کم بود و تقاوت چندانی با قبل نداشت.

مشکل غرب نامِ جمهوری اسلامی ایران است

وی ادامه داد: اگرچه پس از روی کار آمدن آقای روحانی برجام شکل گرفت اما درسی که این قضیه به ما می دهد این است که حق با رهبر معظم انقلاب بود که نمی‌شود به غرب اعتماد کرد و این درباره حال و آینده درست است.

قاره مصطفی ابراز داشت: در واقع مشکل غرب، جمهوری اسلامی ایران است و تا زمانی که با افتخار این نام را بر زبان می‌ آورد مشکل ادامه دارد.

رسانه های غربی با حضور قطر و دولت سعودی در سوریه مشکلی نداشتند

وی در ارتباط با واکنش غرب به حضور ایران در سوریه نیز بیان داشت: رسانه‌های غربی تا زمانی که قطر و دولت سعودی در سوریه جولان می‌دادند مشکلی نداشتند اما به محض اینکه ایران وارد شد قضیه حضور خارجی‌ها در این کشور مشکل دار شد.

تحلیلگر ارشد مسایل داخلی انگلستان و خاورمیانه تصریح کرد: من اعتقاد داشتم که سوری‌ها باید خودشان مشکلاتشان را برطرف کنند اما از زمانی که حرم حضرت زینب (س) در این تجاوزها آسیب دید جرقه‌ای برای مبارزه حزبی شکل گرفت که در کل منطقه گسترش پیدا کرد و قضیه دو جانبه شد.

برای ارتباط با دیگر کشورهای دنیا اول باید مشکل زبان را رفع کنید

وی درباره روش های ارتباطی مردم ایران با دیگر کشورهای دنیا گفت: برای این امر ابتدا باید مشکل زبان را حل کنید و زبان های رایج دنیا به ویژه انگلیسی را بیاموزید تا بتوانید با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنید.

از ابزارهای صهیونیستی برای مبارزه با خود آنها بهره ببرید

قاره مصطفی تصریح کرد: این جلسه ضدصهیونیستی است و من می‌خواهم بگویم که از ابزارهای صهیونیستی برای مبارزه با خود آنها بهره ببرید، اگر هر دانشجوی ایرانی پنج صفحه فیسبوک داشته باشد و با آن پیام اسلام و فلسطین را منتشر کند به یقین در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مخاطبان دسترسی پیدا می کند.