ریزگردها حاصل بی توجهی به منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، گردهمایی سراسری روسای ممیزی و حدنگاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و نیز جمعی از مسئولان و کارشناسان این حوزه در شیراز برگزار شد.

مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در این همایش درخصوص فعالیت سامانه استعلامات منابع طبیعی گفت: تعیین و تشخیص مالکیت در اراضی ملی از ضروریات مهم است و باید مشکلات و چالشهای موجود در این راستا هرچه زودتر حل و فصل و خاتمه یابد.

وی با اشاره به تعاملات وهماهنگی های انجام گرفته بین سازمان جنگلها و شبکه پیشخوان دولت در راستای واگذاری استعلامات امور اراضی ملی سازمان جنگلها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود:در این زمینه تعاملات بسیار خوبی صورت گرفته و امیدواریم با ادامه این روند در تمامی ادارات منابع طبیعی استانها شاهد کاهش تخلفات و آسیبهای وارده به عرصه های طبیعی باشیم.

منصور از شبکه الکترونیکی پیشخوان دولت به عنوان بازوی اجرایی قوی در حوزه استعلامات منابع طبیعی یاد کرد و اظهار داشت: سامانه اطلاعات منابع طبیعی (سامط)ازآغاز خدمات دهی خود در مدت یکسال گذشته توانسته است علاوه بر افزایش دقت و نظارت بر فرایند پاسخگویی و اطلاع متقاضیان از مراحل استعلامات مربوط به امور اراضی نقش بسزایی درکاهش تعداد مراجعات افراد ، جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های اضافی برای ارباب رجوع داشته باشد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلهابا بیان اینکه هم اکنون بیش از ۸۰ درصد عرصه های منابع طبیعی کشور در حوزه وظایف سازمانی سازمان جنگلها قرار دارد گفت :حفاظت، احیا ، توسعه و بهره برداری از محورهای اصلی و پیش شرط های این سازمان در حفاظت از منابع طبیعی است.

وی گفت:در این راستا قبل از هراقدامی باید منابع مورد اختلاف شناسایی و مشخص شده و نسبت به رفع اختلافات موجود دراین اراضی تلاش شود.

وی براهمیت ممیزی اراضی به عنوان زیربنایی ترین فعالیت در حوزه کاری سازمان جنگلها تاکید کرد و گفت: اجرای صحیح ممیزی اراضی ملی ، تشخیص وسپس تعیین دقیق مالکیتها در این اراضی اقدامی اساسی برای اعمال حاکمیت دولت بر عرصه های طبیعی است.

وی در ادامه از پدیده ریزگردها به عنوان مهمترین مشکل زیست محیطی دهه اخیر یاد کرد و افزود: این پدیده حاصل بی توجهی به منابع طبیعی و ناشی از دخل و تصرف انسان در طبیعت است.وی گفت:چنانچه سریع تر به این موضوع رسیدگی نشود تبعات زیست محیطی آن گسترش و دامنگیر تمامی شهرهای کشور می شود.

اکرم توفیقی مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورنیز در این همایش با اشاره به شفاف سازی و تسهیل فرایند پاسخگویی به استعلامات و خدمات ادارات منابع طبیعی کشور از طریق سامانه سامط گفت: با وارد شدن استعلامات منابع طبیعی در این سامانه بسیاری از گلوگاه های مفسده خیز منابع طبیعی تا حد قابل توجهی شناسایی و از وقوع فساد توسط متصرفان به اراضی ملی جلوگیری خواهد شد.

وی بر توجه و دقت کامل در روند تشخیص و شناسایی نقشه های اراضی ملی و مستثنیات از طریق این سامانه تاکید کرد و گفت:با فراهم شدن امکان استعلام اراضی از سراسر کشور با کمک سامانه سامط درخواست استعلامات ارباب رجوع در این دفاتر بدون نیاز به حضور مستقیم آنان بررسی و در سریعترین زمان انجام می شود.

توفیقی در ادامه از خاتمه طرح کاداستر جنگلهای کشور تا پایان سال آینده خبر داد و گفت:بر اساس تلاشهای صورت گرفته تاکنون کاداستر جنگلها با رقومی سازی و تهیه سند در بیش از ۵ میلیون هکتار از اراضی ملی انجام شده و در سال جدید نیز به میزان ۱۳ میلیون هکتار دیگر انجام خواهد شد.وی گفت: بمنظور مشارکت همه استانها در این طرح اطلاعات بیشه ها و جنگلکاری ها نیز جمع آوری و به ثبت رسیده است.

احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در این همایش با اشاره به وضعیت نگران کننده منابع طبیعی و محیط زیست کشور گفت:متاسفانه این وضعیت از حد بد گذشته و به بحران تبدیل شده است.

وی گفت: وضعیت کنونی جنگل ها نگران کننده است و جا دارد که نه فقط از توان کارشناسی و مدیریتی کشور در عرصه محیط زیست و سازمان جنگل ها بلکه همه مسئولان در حوزه های مرتبط همت و همکاری کرده تا با برنامه ریزی های مدون و پیگیری های مدام بتوان گام های موثری در این زمینه برداشت.

وی نمونه این مشکلات را موضوع آب در کشور و سیاست اشتباه در مدیریت این بخش دانست و اظهار داشت: متاسفانه به دلیل سیاست های غلط دربرخورد با منابع آبی به خاطر تولید یک یا چند تن گندم شاهد تخریب هزاران هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور هستیم.

وی اظهارداشت: بر اساس گزارش ها میانگین فرسایش خاکی کشور به میزان ۲۰ تن در هکتار افزایش یافته است در حالی که این میزان فرسایش در اروپا تنها نیم تن در هکتار است.

وی با بیان اینکه اگر به دنبال حل بحران های طبیعی و زیست محیطی کشور مانند آب هستیم باید بحران جنگل ها و مراتع حل شود .

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: متاسفانه در اغلب مناطق با کشت محصولی زراعی و باغی در جهت شیب ۴۵ درجه زمین شاهد بیشتر ین فرسایش در این مناطق هستیم و این در حالی است که با تبدیل شدن این اراضی به درختکاری نه تنها این فرسایش کاهش یافته بلکه عرصه های طبیعی نیز آسیب کمتری خواهند دید.

وی در ادامه برآمادگی مجموعه سازمان مهندسی در اجرای سیاستهای علمی و منطقی سازمان جنگلها در جهت احیاء و توسعه منابع طبیعی تاکید و برای ادامه همکاری های بیشتر در این زمینه قول مساعد داد.

حجت الاسلام سید مصطفی طباطبائی نژاد مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور هم با حضور در این گردهمایی با اشاره به تعهد و حس مسئولیت پذیری مدیران منابع طبیعی در حفاظت و مراقبت از انفال گفت:از منظر اسلام خداوند متعال در برابر هرنعمتی مسئولیتی را برعهده انسان قرار داده و به میزان مسئولیت نیز از انسان بازخواست خواهد نمود.

وی افزود: مهم آن است که مسئولیت را به خوبی بشناسیم و در مقام عمل به وظیفه خود نیز عمل کنیم.طباطبائی نژاد بر مدیریت صحیح منابع طبیعی کشور از سوی مسئولان تاکید کرد و گفت:بخشی از انفال حق دولت و بخشی دیگر نیز متعلق به عموم مردم است که باید با مدیریت صحیح ضمن رعایت حق الناس اجازه پایمال شدن حق هیچ کس را ندهیم. وی گفت: این مسئله مهم بیش از همه وظیفه مدیران ممیزی بوده تا با علم و آگاهی و هوشیاری در کار خود در این راستا وارد شوند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس هم در این همایش با بیان اینکه مقدمات مستند سازی عرصه وسیع منابع طبیعی فارس از چند سال قبل فراهم شده اظهار داشت: بمنظور حفاظت و صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری تاکنون با اجرای طرح کاداستر برای بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی این استان سند تک برگ به نام دولت صادر شده است.وی مستند سازی عرصه منابع طبیعی را یکی از بزرگترین اقدامات برای حمایت از این بخش دانست.

همایش مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نیز سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در راستای امور اجرایی صدور گواهی مستثنیات در دومین روز از این گردهمایی برگزار شد.