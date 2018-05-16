فیلمبرداری «پلاتو» به پایان رسید/ انتظار برای حضور مادر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم ۵۰ دقیقه ای «پلاتو» ساخته آناهیتا یاراحمدی به پایان رسید.

این فیلم درباره دختری است که با وجود مخالفت های موجود به تحصیل در تئاتر می پردازد. او هر شب در انتظار حضور مادر خود در سالن نمایش است که ... .

«پلاتو» پس از پیش تولیدی یک ساله در اردیبهشت سال جاری در اصفهان کلید خورد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه و کارگردان: آناهیتا یاراحمدی، مشاور کارگردان: داوود بازیار، طراح حرکت: حامد نصرآبادیان، تهیه کننده: رضا اخوان، مدیر تصویربرداری: مهیار میرجلالی، دستیاران تصویر: حسین سجادیان، صالح زمانی، دستیاران: علیرضا تبر اصفهانی، کیوان منصوری، مدیر صداربرداری: حسین حجازی، دستیار: علی حجازی، طراح گریم: شکوفه توانگر، مجری گریم: آناهیتا زنگنه، تجهیزات فنی: صادق داوری، طراح صحنه: محسن ظفریان، دستیاران: سینا میرزایی مقدم، حمید عرب، مدیر تولید: امید نصوحی، مدیر تدارکات:ناصر انصاری، برنامه ریز: جیران جناب، منشی صحنه: صبا زمانی، عکاس: رضا طالبی، بازیگران: کتایون پزشکزاد، شقایق کریمی، نینا صدیقی و حامد نصرآبادیان.