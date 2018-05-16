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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

استاندار کرمان به دنبال کاهش بی سابقه تولید پسته مطرح کرد؛

تقاضای تشکیل ستاد بحران استان کرمان در سطح ملی

تقاضای تشکیل ستاد بحران استان کرمان در سطح ملی

کرمان - استاندار کرمان گفت: کرمان با کاهش ۸۰ درصد کاهش تولید پسته مواجه است و به همین منظور تقاضای تشکیل ستاد بحران را در سطح ملی داده‌ایم تا آثار مربوط به این موضوع به حداقل ضرر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر چهارشنبه در دومین شورای اداری استان کرمان با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ایران اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ قطعی و پرداخت شده است که شامل نقد و اسناد اوراق خزانه است و ۷۸۸ میلیارد تومان بودجه به دستگاه های اجرای ابلاغ شده که در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۵۶.۵ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: بودجه سال ۹۵ استان ۳۷۵ میلیارد تومان بود، خوشبختانه در سال گذشته رقم بالایی افزایش پیدا کرد و اکثر این مبلغ مربوط اوراق مشارکت و خزانه است و انتظار داریم تا پایان مهلتی که باقی مانده مدیران اجرایی از حداکثراوراق استفاده کنند.

رزم حسینی بیان کرد: با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی مالی که داریم درست نیست که بخشی از این اوراق برگردد و سال گذشته خوشبختانه کرمان جزء استان هایی بود که بیشترین جذب را داشت و حتی از بقیه استان ها نیز توسط کرمان جذب شده و امیدواریم امسال این اتفاق نیز رخ دهد زیرا پروژه های بزرگی در سطح استان در حال احداث است.

وی افزود: بر اساس قانون امسال باید تلاش کنیم پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا منابع دولت محدود و محدودتر شده و باید به سمتی برویم که از بخش خصوصی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: اولویت اصلی ما در استان کرمان مانند گذشته ایجاد اشتغال است و خوشبختانه منابع بانکی مربوط به خود اشتغالی ۱۰۰ درصد در استان جذب شده است و بر اساس مرکز آمار ایران ما در سال ۹۵ در سطح استان توانسته ایم ۴۶ هزار و ۴۵۵ نفر شغل و در سال گذشته ۵۷ هزار و۲۲۵ نفر شغل در سطح استان ایجاد شده است.

رزم حسینی بیان داشت: این در حالی است که متوسط ایجاد شغل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان تا ابتدای این دولت، ۱۲ هزار فرصت شغلی بوده است و این به مفهوم رفع بیکاری نیست و برآورد ما این است که بخواهیم به یک نقطه اشتغال مناسب برسیم باید سالیانه ۷۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

استاندار کرمان گفت: به دلیل گرمای بی سابقه ۵۰ سال اخیر در فروردین ماه سال جاری در شمال استان با خسارات جدی در محصول پسته مواجه شدیم و این در حالیست که کرمان بیشترین تولید استان و بیشترین حجم صادرات غیر نفتی کشور را دارد.

رزم حسینی گفت: کرمان با کاهش ۸۰ درصد کاهش تولید پسته مواجه است و به همین منظور تقاضای تشکیل ستاد بحران را در سطح ملی داده‌ایم تا آثار مربوط به این موضوع به حداقل ضرر برسد.

وی ابراز داشت: ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمان بی سند هستند که در روز گذشته با حضور مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان جنگلداری و منابع طبیعی کشور تصمیم گرفته شد که بعد از ۴۰ سال مشکل سند اراضی کشاورزی مردم استان در شمال و جنوب مرتفع می شود.

رزم حسینی تاکید کرد: با توجه به بحران آب کشور و به ویژه در سطح استان کرمان باید اقداماتی در راستای تغییر الگوی کشت در استان کرمان صورت گیرد و به سمت کاشت گیاهان کم آب، برق و در عین حال پربازده سوق پیدا کنیم تا حداقل مصرف آب را در کشاورزی کاهش دهیم.

استاندار کرمان ادامه داد: برآورد کرده ایم که اگر ۲۰ درصد آب سهم کشاورزی کاهش یابد به شکل داوطلبانه و قانونمند از سوی کشاورزان و دربحث راندمان آن را جبران کنیم می توانیم بخشی از مشکلات آب شرب استان را حل کنیم.

کد مطلب 4298785

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