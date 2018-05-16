تقاضای تشکیل ستاد بحران استان کرمان در سطح ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر چهارشنبه در دومین شورای اداری استان کرمان با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه های ایران اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ قطعی و پرداخت شده است که شامل نقد و اسناد اوراق خزانه است و ۷۸۸ میلیارد تومان بودجه به دستگاه های اجرای ابلاغ شده که در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۵۶.۵ درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: بودجه سال ۹۵ استان ۳۷۵ میلیارد تومان بود، خوشبختانه در سال گذشته رقم بالایی افزایش پیدا کرد و اکثر این مبلغ مربوط اوراق مشارکت و خزانه است و انتظار داریم تا پایان مهلتی که باقی مانده مدیران اجرایی از حداکثراوراق استفاده کنند.

رزم حسینی بیان کرد: با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی مالی که داریم درست نیست که بخشی از این اوراق برگردد و سال گذشته خوشبختانه کرمان جزء استان هایی بود که بیشترین جذب را داشت و حتی از بقیه استان ها نیز توسط کرمان جذب شده و امیدواریم امسال این اتفاق نیز رخ دهد زیرا پروژه های بزرگی در سطح استان در حال احداث است.

وی افزود: بر اساس قانون امسال باید تلاش کنیم پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم زیرا منابع دولت محدود و محدودتر شده و باید به سمتی برویم که از بخش خصوصی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: اولویت اصلی ما در استان کرمان مانند گذشته ایجاد اشتغال است و خوشبختانه منابع بانکی مربوط به خود اشتغالی ۱۰۰ درصد در استان جذب شده است و بر اساس مرکز آمار ایران ما در سال ۹۵ در سطح استان توانسته ایم ۴۶ هزار و ۴۵۵ نفر شغل و در سال گذشته ۵۷ هزار و۲۲۵ نفر شغل در سطح استان ایجاد شده است.

رزم حسینی بیان داشت: این در حالی است که متوسط ایجاد شغل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان تا ابتدای این دولت، ۱۲ هزار فرصت شغلی بوده است و این به مفهوم رفع بیکاری نیست و برآورد ما این است که بخواهیم به یک نقطه اشتغال مناسب برسیم باید سالیانه ۷۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

استاندار کرمان گفت: به دلیل گرمای بی سابقه ۵۰ سال اخیر در فروردین ماه سال جاری در شمال استان با خسارات جدی در محصول پسته مواجه شدیم و این در حالیست که کرمان بیشترین تولید استان و بیشترین حجم صادرات غیر نفتی کشور را دارد.

رزم حسینی گفت: کرمان با کاهش ۸۰ درصد کاهش تولید پسته مواجه است و به همین منظور تقاضای تشکیل ستاد بحران را در سطح ملی داده‌ایم تا آثار مربوط به این موضوع به حداقل ضرر برسد.

وی ابراز داشت: ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمان بی سند هستند که در روز گذشته با حضور مجمع نمایندگان استان با رئیس سازمان جنگلداری و منابع طبیعی کشور تصمیم گرفته شد که بعد از ۴۰ سال مشکل سند اراضی کشاورزی مردم استان در شمال و جنوب مرتفع می شود.

رزم حسینی تاکید کرد: با توجه به بحران آب کشور و به ویژه در سطح استان کرمان باید اقداماتی در راستای تغییر الگوی کشت در استان کرمان صورت گیرد و به سمت کاشت گیاهان کم آب، برق و در عین حال پربازده سوق پیدا کنیم تا حداقل مصرف آب را در کشاورزی کاهش دهیم.

استاندار کرمان ادامه داد: برآورد کرده ایم که اگر ۲۰ درصد آب سهم کشاورزی کاهش یابد به شکل داوطلبانه و قانونمند از سوی کشاورزان و دربحث راندمان آن را جبران کنیم می توانیم بخشی از مشکلات آب شرب استان را حل کنیم.