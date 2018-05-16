کشف ۲۲۴ تن برنج قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در میرجاوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی سودجو در دپو ۲۲۴ تن برنج فاقد مجوز در یکی از محلات شهرستان میرجاوه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تیم های تخصصی پلیس با اشراف اطلاعاتی، انبار برنج های قاچاق را شناسایی کرده و برای بررسی صحت و سقم موضوع به مکان موردنظر اعزام شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این مکان ۲۲۴ تن برنج فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه ۲ متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان در پایان سخنان خود از شهروندان خواست: با توجه به این که ورود کالای قاچاق موجب رکود تولید داخلی و عدم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری می شود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.