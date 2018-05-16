راه اندازی نمایندگی مرکز داوری اتاق تعاون خوزستان در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق تعاون خوزستان ظهر امروز در آیین افتتاح این مرکز گفت: بیش از هزار شرکت تعاونی در شهرستان آبادان به ثبت رسیده اند.

مرتضی رخیصی با بیان اینکه از تعداد کل تعاونی‌های ثبت شده حدود نیمی از آنها فعالیت جدی دارند،افزود: اتاق تعاون به عنوان بالاترین مقام تشکیلاتی غیر دولتی بخش تعاون برای برطرف شدن مشکلات شرکت های تعاونی فعال و برای خروج تعاونی هایی که دچار رکود اقتصادی شده اند برنامه دارد.

رئیس اتاق تعاون خوزستان از راهکار حل و فصل چالش های قضایی پیش روی شرکت های تعاونی به عنوان هدف اصلی راه اندازی از مرکز داوری اتاق تعاون خوزستان نمایندگی آبادان نام برد.

رخیصی با بیان اینکه تاکنون در آبادان مرجع تخصصی برای بررسی دعاوی حقوقی شرکت های تعاونی وجود نداشته است، گفت: با راه اندازی این مرکز داوری در شهرستان آبادان، به زودی عمده مشکلات تعاونی ها در زمینه دعاوی حقوقی و مدنی برطرف می شود.

وی با بیان اینکه تعاونیها می توانند زمینه ساز توزیع عادلانه ثروت در جامعه شوند، افزود: بخش تعاون، نهاد فرار از مشکلات اقتصادی است و می تواند با جمع آوری سرمایه های کوچک کارهای بزرگ اقتصادی انجام دهد.