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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۷

در قالب اردوی جهادی صورت پذیرفت؛

ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی به ۳۲۰ نفر از ساکنان حاشیه مشهد

ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی به ۳۲۰ نفر از ساکنان حاشیه مشهد

مشهد- فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد گفت: خدمات دندان پزشکی رایگان به ۳۲۰ نفر از ساکنان حاشیه مشهد ارائه شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زراعتخواه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده اردوی جهادی چند گروه داندانپزشک به منظور ارائه خدمات به ساکنان نیازمند حاشیه مشهد به مدت ۱۵ روز اجرا شد.

وی افزود: در این طرح  خدماتی از جمله ویزیت، ترمیم سطحی، کشیدن دندان، جرم گیری، عصب کشی و دنداپزشکی اطفال به صورت رایگان به مراجعه کنندگان ارائه شد.

فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد بیان کرد: در مدت زمان حضور تیم های پزشکی در حاشیه مشهد ۳۲۰ نفر که از قبل شناسایی شده بودند مورد معاینه و درمان قرارگرفتند.

زراعتخواه تصریح کرد: این دوره از اردوی جهادی با همکاری بهداری شمال شرق سپاه پاسداران و در یکی از حسینیه های حاشیه مشهد اجرا شد.

کد مطلب 4298792

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