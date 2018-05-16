ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی به ۳۲۰ نفر از ساکنان حاشیه مشهد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زراعتخواه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده اردوی جهادی چند گروه داندانپزشک به منظور ارائه خدمات به ساکنان نیازمند حاشیه مشهد به مدت ۱۵ روز اجرا شد.

وی افزود: در این طرح خدماتی از جمله ویزیت، ترمیم سطحی، کشیدن دندان، جرم گیری، عصب کشی و دنداپزشکی اطفال به صورت رایگان به مراجعه کنندگان ارائه شد.

فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد بیان کرد: در مدت زمان حضور تیم های پزشکی در حاشیه مشهد ۳۲۰ نفر که از قبل شناسایی شده بودند مورد معاینه و درمان قرارگرفتند.

زراعتخواه تصریح کرد: این دوره از اردوی جهادی با همکاری بهداری شمال شرق سپاه پاسداران و در یکی از حسینیه های حاشیه مشهد اجرا شد.