به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین امروز چهارشنبه در دیدار با هیأتی از کره شمالی گفت که از تلاش‌ های این کشور در راستای توسعه اقتصادی حمایت می‌ کند.

رئیس جمهوری چین در این دیدار همچنین اعلام کرد که پکن از گفتگو میان کره شمالی و آمریکا نیز حمایت کرده و نیز از تلاش‌ های در جریان برای بهبود روابط میان دو کره استقبال می کند.

این درحالیست که کره شمالی در اعتراض به رزمایش نظامی مشترک میان واشنگتن و سئول از لغو دیدار امروز میان مقامات دو کشور خبر داد.

کره شمالی همچنین به آمریکا هشدار داد تا در صورت ادامه این روند، دیدار میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر این کشور را نیز لغو خواهد کرد.