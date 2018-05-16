ماتوینکو: آمریکا با خروج از برجام بی مسئولیتی خود را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «والنتینو ماتوینکو» رئیس شورای روسیه اظهار داشت که من معتقدم آمریکا با خروج از برجام، عدم مسئولیت خود را نشان داد. غیر ممکن است که کسی نداند پس از این اقدام چه اتفاقی می افتد.

ماتوینکو گفت: با این کار اعتماد ها از بین می رود. بی ثباتی توافق های بدست آمده در جهان مشخص می شود. این موضوع، یک پیش زمینه بد برای مذاکرات با کره شمالی خواهد بود. و علیرغم این که ایران به توافق هسته ای پایبند بوده است، با اراده یک کشور این توافق می تواند نابود شود.

وی افزود: آمریکا به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل مستقیما مسئول حفظ صلح و ثبات در جهان است. من معتقدم که آمریکا می خواهد یک توافق جدید با ایران داشته باشد، اما باید قبل از خروج از برجام این سند جدید را ارائه می کرد.

رئیس شورای روسیه در ادامه گفت: این مسئله برای ما سوال است که خروج آمریکا از برجام چه دلیلی دارد. زیرا جهان حتی یک بار نیز از عدم پایبندی ایران به برجام چیزی نشنیده است و علاوه بر این، این سند توسط باراک اوباما امضا شده است.