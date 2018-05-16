سرهنگ صفر عبدالوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی با افرادی که در طول ماه مبارک رمضان در انزار عموم و ملأعام به روزهخواری بهعنوان یک عمل حرام اقدام میکنند بهشدت برخورد قانونی میکند.
وی افزود: اولویت اول نیروی انتظامی در وظایفی که در ایام ماه رمضان به عهده دارد امربهمعروف و نهی از منکر است که همگام با علما، روحانیت، شورای تأمین، نیروهای سپاه و مردم شهرستان به این وظیفه عمل میکند.
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: رمضان ماه میهمانی خدا و نزول قرآن است که در آن لیالی قدر وجود دارد و هر مسلمان باید سعی کند با روزهداری در این ماه خود را برای بهره بردن از فیوضات این شبها آماده کند.
سرهنگ عبدالوند افزود: بنابراین با ورود به ماه مبارک رمضان همه باید حرمت این ماه را نگهدارند و مردم در رابطه با پیشگیری از جرائم در این ماه همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بهطور دقیق در قانون مجازات اسلامی به مجازات روزهخواری در ملأعام اشاره نشده اما در ماده ۶۳۸ این قانون آمده که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عموم جرم است و فرد خاطی به حبس و شلاق محکوم میشود.
فرمانده انتظامی پلدختر افزود: روزهخواری علاوه بر معایبی که دارد و در دین مبین اسلام عملی حرام محسوب میشود در بعد اجتماعی نیز بهنوعی عدم احترام به حقوق سایر شهروندان و مؤمنان که در حال روزهداری هستند به شمار میرود.
سرهنگ عبدالوند گفت: کسی که بهصورت آشکارا روزهخواری میکند به حقوق دیگران و احترام به شهروندان واقف نیست و ازنظر علمای دین به این امر اشارهشده و مسلمانان مکلف به احترام دیگران هستند.
وی افزود: متصدیان هتلها، رستورانها، میهمانپذیرها و رستورانهای بینراهی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط ضمن رعایت شئون اسلامی و پوشش فضای خود به طبخ غذا برای مسافران بپردازند.
فرمانده انتظامی پلدختر تصریح کرد: چنانچه کسی درملأعام اقدام عمل حرام روزهخواری کند جرم تلقی و مشهود است و ضابطان قضایی میتوانند برابر ماده دادگاههای عمومی با متخلف برخورد و با دلایل مستند به مرجع قانونی معرفی کند.
سرهنگ عبدالوند از مردم خداجوی شهرستان خواست شئون مسائل شرعی در ماه مبارک رمضان را حفظ و در این رابطه همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند.
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