جلب اعتماد مردم اولویت مبارزه با کالای قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری بعدازظهر چهارشنبه در مراسم امحا کالاهای قاچاق سلامت محور اظهارکرد: مبارزه با قاچاق را مرهون مرزبانان هستیم.

وی با اشاره به اینکه مردم لایق کالای با اصالت هستند، ادامه داد: اگر کالای ایرانی با کیفیت و دارای اصالت باشد دیگر انگیزه ای برای قاچاق کالا نخواهد بود.

فرماندار شهرستان بیرجند به مردم توصیه کرد که با حمایت از کالای ایرانی از تولید و اشتغال حمایت کنند.



واگذاری کالای قاچاق به دستگاه های حمایتی ریسک است



دبیر کمیسون مبارزه با قاچاق کالا وارز خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: فروش کالای قاچاق و یا واگذاری آن به دستگاه های حمایتی یک ریسک است.

علیرضا حسنی مقدم ادامه داد: مسئله امنیت غذایی مردم و مباحث بهداشتی برای اعضای کمیسیون خیلی مهم تر است.

وی با بیان این که عدده ای می گویند امحا این گونه کالاها اسراف و از بردن سرمایه ملی است، افزود: تمامی کالاهای قاچاق کشف شده در استان برای تعیین و تلکیف به دستگاه های عضو کمیسیون ارسال شده که با قطعیت یافتن این پروسه کالا در روند واگذاری چه برای دستگاه های حمایتی یا صادرات قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه کالاهایی مانند دام، سوخت، دارو، طلا و.... منهدم نمی شود ، عنوان کرد: حجم کالا قاچاق در استان زیاد نیست و قاچاق به طور خرده وارد استان می شود و همین امر باعث می شود شرط برای صادرات این کالا رغبت را از سرمایه گذار بگیرد.