تجلیل از برگزیدگان مسابقات «قرآن، عترت و نماز» در حوزه رسانه

محمدهادی طهرانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مسابقات در بخش های خبر، مقاله، گزارش و عکس خبری در موضوعات زندگی و سیره معصومین، نماز، زکات، مهدویت، حجاب و عفاف، وحدت اسلامی و تقریب مذاهب و همچنین در بخش ویژه اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ۷۵ اثر از رسانه های استان مختلف سیستان و بلوچستان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که پس از بررسی هیئت داوران ۶۷ اثر آن توانست به مرحله داوری راه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه محل برگزاری اختتامیه این مراسم سینما «اشراق» زاهدان است، ادامه داد: فردا در ساعت ۹ و سی دقیقه صبح آیین اختتامیه این مراسم با حضور اصحاب رسانه و سخنرانی آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان بیان داشت: در پایان این مراسم هدیه حمایتی ماه مبارک رمضان ویژه اعضای خانه مطبوعات استان که با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی و هیئت مدیره این‌خانه تهیه شده است به آن عزیزان تقدیم می شود.



وی در پایان از خبرنگاران سیستان و بلوچستان درخواست کرد: به جهت ساماندهی اصحاب رسانه و استفاده از خدمات خانه مطبوعات استان نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مدارک خود در سایت خانه مطبوعات اقدام کنند.

طهرانی مقدم تصریح کرد: از همین رو کلیه خدمات ارائه شده بر اساس مصوبات جلسات هیئت مدیره صرفا به اعضای عضو در خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان تعلق خواهد گرفت.