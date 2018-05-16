به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری، نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی به دیدار استاد شفیعی کدکنی رفت.

در این دیدار که با حضور محمد جواد حق‌شناس و الهام فخاری برگزار شد، افزون بر آموزه‌های پاسداری از زبان فارسی، خاطره‌گویی و شعرخوانی استاد شفیعی‌کدکنی، درباره‌ی میراث شهر و لزوم آموزش حفظ بافت تاریخی نیز گفتگو شد.

بنا بر اعلام فخاری، شفیعی‌کدکنی در این جلسه خرید و حفظ چند خانه قدیمی در تهران را به رییس و نایب رییس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورا پیشنهاد داده است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا در همین رابطه ادامه داد: دیدار ما به بزرگواری استاد شفیعی کدکنی و مهر و بردباری ایشان دیداری پر بار و به یادماندنی شد.به‌ویژه آنجا که استاد نگرانی خود را از وضعیت خانه‌های فرهیختگان و میراث تاریخی تهران از جمله خانه استاد هوشنگ ابتهاج ابراز داشتند. ایشان از چهار خانه به طور مشخص نام بردند و پیشنهاد دادند شهرداری با خرید و مرمت این بناها در جهت نگهداری آن‌ها بکوشد.

این عضو شورا با اشاره به دیدار پیشینی که با هوشنگ ابتهاج داشته است، گفت: در دیدار قبلی‌ام با استاد ابتهاج نیز بحث خانه ایشان مطرح شد و من این موضوع را در کمیسیون هم اعلام کردم.

این وظیفه ماست که شرایط رایزنی خواسته‌های بزرگانی چون استاد ابتهاج و شفیعی کدکنی را فراهم کنیم.

فخاری افزود: استاد شفیعی کدکنی امشب از چهار خانه نام بردند که یکی از آن‌ها منزل استاد ابتهاج است. در کمیسیون با همت ریاست محترم آقای دکتر حق‌شناس تلاش خواهیم کرد که با خریداری، مرمت و حفظ این خانه‌ها به شناخت و نگهداشت میراث شهر جامه عمل بپوشانیم.

خانهٔ ابتهاج خانه‌ای دو طبقه با آجرهای قرمزرنگ است که در میدان فردوسی قرار دارد. این خانه به دلیل وجود درخت ارغوانی که سایه شعر معروف ارغوان را برای او گفته است، «ارغوان» نام گرفته که در حال حاضر دفتر یک شرکت سیمانی شده است.