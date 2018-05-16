عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن تاکید بر صیانت از حقوق هسته‌ای و استقلال خود بر عنصر دیپلماسی و تعامل با دنیا تاکید کرده است و در این عرصه نیز یک بار دیگر حقانیت ملت ایران ثابت شد. در کمیسیون اقتصادی در تلاشیم تا طی دیدارهای پارلمانی و تشکیل هیات های اقتصادی به دولت و ملت کمک کنیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: در این سفر چهار روزه که از ۲۳ تا ۲۷ اردیبشهت ماه به منظور تعمیق روابط اقتصادی با کشور روسیه صورت گرفت؛ نشست های متعددی میان هیات کمیسیون اقتصادی مجلس با دومای کشور روسیه و نیز با نمایندگان مجلس سنای روسیه برگزار شد و همچنین نشست مشترکی با مسئولان بورس این کشور و بازدید از بورس سن پترزبورگ صورت گرفت.

کعبی در تشریح نتایج و دستاوردهای سفر این هیات عالی رتبه اقتصادی و پارلمانی به کشور روسیه گفت: بررسی زیرساخت های قانونی و راهکارهای لازم برای افزایش سطح مبادلات تجاری دو کشور متناسب با سطح روابط سیاسی و امنیتی، بررسی امکان تعریف زیرساخت های قانونی و اجرایی و لزوم به کارگیری ارز جدید دیجیتالی و پیمانهای پولی و بانکی و خروج از سیطره دلار و سویفت و FATF از جمله محورهای این سفر بود.

وی همچنین با اشاره به لزوم تسریع در راه‌گذر شمال – جنوب و به عنوان مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا افزود: ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا از این راه گذر برقرار می‌شود؛ ضمن اینکه این راه گذر در مقایسه با مسیرهای سنتی از کاهش زمان و هزینه حمل و نقل قابل توجهی در رسیدن به بازاری ۸۰۰ میلیارد دلاری برخوردار است و یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های هیات پارلمانی و اقتصادی در این بخش عنوان کرد: در این سفر تمامی موارد برای تسریع در تکمیل این گذرگاه را بررسی کرده تا بتوانیم پس از تکمیل آن درآمد پایداری معادل صادرات نفت ایران از این حوزه را رقم بزنیم

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به دعوت به سرمایه گذاری و حضور فعالان اقتصادی روسیه در ایران افزود: یکی دیگر از محورهای سفر هیات پارلمانی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به روسیه ترغیب و دعوت به حضور فعالان اقتصادی کشور روسیه به سرمایه گذاری در ایران بویژه در حوزه های مختلف انرژی، گردشگری و کشاورزی و آبزیان بویژه در مناطق آزاد کشور بود که امیدواریم بتوانیم در این راستا شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور باشیم.