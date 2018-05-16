پیام وزیر آموزش و پرورش به همایش ملی «شاهنامه و تعلیم و تربیت»

به گزارش خبرگزاری مهر، ​ سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، به مناسبت پاسداشت زبان فارسی و نکوداشت جایگاه والای حکیم ابوالقاسم فردوسی به همایش ملی «شاهنامه و تعلیم و تربیت»، پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: به نام خداوند جان و خرد؛ کز این برتر اندیشه برنگذرد؛ ایران اسلامی از زمان‌های بسیار دور به داشتن بزرگان علم و ادب مشهور بوده‌ است. در این میان سهم خراسان بزرگ در پرورش دانشمندان، شاعران، نویسندگان و ادیبان برجسته، که یگانه‌ روزگارند اهمیتی قابل‌توجه دارد.

بزرگان علمی و ادبی این خطه‌ ادب‌پرور توانسته‌اند با خلق آثار ارزشمند ادبی بر غنای فرهنگی و ادبی زبان فارسی بیفزایند به‌نحوی‌که ما در دنیای کنونی و در صحنه‌ بین‌المللی افتخار می‌کنیم به اینکه زبان فارسی یکی از غنی‌ترین زبان‌های زنده‌ دنیا به لحاظ داشتن پشتوانه‌های فرهنگی و ادبی است.

حکیم ابوالقاسم فردوسی سهم عمده‌ای در تثبیت فرهنگ و ادب ایران به خود اختصاص داده و گام‌های بزرگی برای حفظ هویت ملی برداشته است. دغدغه‌های دینی و فرهنگی او سبب شده که رنج سی‌ساله‌ سرودن شاهنامه را به جان بخرد و در این راه از هزینه کردن تمام ثروت و اندوخته‌های مادی و معنوی خویش پروا نداشته باشد. او با ذوق ادبی والا و اطلاعات وسیع از فرهنگ و اندیشه ایرانی توانسته است بخش عمده‌ای از داستان‌های ملی را به‌نظم درآورد و در جاودانه کردن آنها نقشی عظیم ایفا نماید.

احاطه‌ حکیم خردمند طوس به زبان فارسی نیز باعث شد بتواند زبان فارسی را استحکام بخشد و شاهنامه را بر قله‌ این پیروزی بنشاند. او به کار خود ایمان داشته و به ارزش کار خود واقف بوده که اینگونه سروده است:بناهای آباد گردد خراب؛ ز باران و از تابش آفتاب؛ پی افکندم از نظم کاخی بلند؛که از باد و باران نیابد گزند.

مهم‌تر آنکه فردوسی توانسته است فرهنگ و اندیشه و باورهای اعتقادی ایرانیان را به بهترین شکل درداستان‌های شاهنامه انعکاس دهد به‌طوری‌که خواننده‌ امروز بتواند از آن درس چگونه زیستن و چگونه اندیشیدن را برمبنای آموزه‌های دینی فرابگیرد.

بی‌گمان برگزاری همایش ملی «شاهنامه و تعلیم و تربیت» از درایت برگزارکنندگان آن نشان دارد؛ امیدوارم این پژوهشگران و اندیشه‌مندان توانسته باشند اندیشه‌های اخلاقی و تعالیم انسانی شاهنامه را به‌خوبی تبیین نمایند و جامعه‌ متمدن و با فرهنگ ایرانی و تشنگان این وادی را سیراب نمایند و در پاسداشت ارزش‌های شاهنامه و انتقال آن به نسل‌های آتی پیروز باشند.

در پایان از برگزارکنندگان این همایش که برای پاسداشت زبان فارسی و نکوداشت جایگاه والای حکیم ابوالقاسم فردوسی تلاشی بی‌وقفه‌ داشته‌اند تشکر و قدردانی می‌نمایم.