برنامه شاگردان کولاکوویچ در «کرالیفو»/ ویزای یک ملی پوش صادر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ مردان از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم تیرماه در ۲۰ گروه پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۰۲:۵۵ دقیقه بامداد امروز (چهارشنبه) با ۱۴ بازیکن برای حضور در اردوی برون مرزی و برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی صربستان، تهران را به مقصد این کشور ترک کرد.

کاروان تیم ملی والیبال ایران ابتدا از تهران راهی فرانکفورت آلمان و پس از توقفی پنج ساعت و نیمه در فرودگاه این شهر، راهی بلگراد پایتخت صربستان شد. ملی پوشان از فرودگاه بلگرد نیز با اتوبوس راهی کرالیفو می شوند که ۱۶۳ کیلومتر با بلگراد فاصله دارد.

فرهاد سال افزون، سعید معروف، سید محمد موسوی، علی شفیعی، سامان فائزی، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، مرتضی شریفی، امیر غفور، صابر کاظمی، میثم صالحی، محمدرضا حضرت پور و مهدی مرندی بازیکنان اعزامی به اردوی برون مرزی صربستان هستند. امیر حسین توخته به دلیل آماده نشدن ویزا همراه ملی پوشان راهی صربستان نشد.

امیر خوش خبر به عنوان سرپرست، ایگور کولاکوویچ (سرمربی)، پیمان اکبری (مربی)، دراگان کوبیلسکی و سعید رضایی (مربیان)، دانیل میشیچ (مربی بدنساز)، سیامک افروزی (پزشک)، نوید مشجری (آنالیزور) و علیرضا پیشیاره به عنوان ماساژور ملی پوشان را در این اردو و لیگ ملت های والیبال همراهی می کنند.

شاگردان کولاکوویچ هفت روز در صربستان اقامت دارند و روزانه دو نوبت تمرین در صبح و عصر خواهند داشت. تیم ایران عصر روزهای جمعه و شنبه (۲۸ و ۲۹ اردیبهشت) در دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی به مصاف صربستان می روند.

تیم ملی والیبال ایران در هفته های اول تا چهارم لیگ ملت های والیبال در کشورهای فرانسه، آرژانتین، روسیه و آمریکا به میدان می رود و در هفته پنجم در تهران میزبان تیم های کره جنوبی، بلغارستان و آلمان خواهد بود. تیم ایران ساعت ۱۷ روز سه شنبه یکم خردادماه بلگراد را به مقصد پاریس ترک خواهد کرد.