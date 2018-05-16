به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال امروز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد که برنامه نیم فصل اول این مسابقات به این ترتیب است:

ـ هفته اول

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – مس سونگون

* شهرداری ساوه – آتلیه قم

* آذرخش بندرعباس – ارژن شیراز

* گیتی پسند – مقاومت البرز

* مقاومت قرچک – حفاری اهواز

* سن ایچ ساوه – اهورا

ـ هفته دوم

شهرداری ساوه - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)

* ارژن شیراز- مس سونگون

* آتلیه قم – گیتی پسند

* شهروند – آذرخش

* مقاومت البرز – مقاومت قرچک

* اهورا – فرش آرا

* حفاری – سن ایچ

ـ هفته سوم

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – ارژن

* گیتی پسند – شهرداری ساوه

* مس – شهروند

* مقاومت قرچک – آتلیه

* آذرخش – اهورا

* سن ایچ – مقاومت البرز

* فرش آرا – حفاری

ـ هفته چهارم

گیتی پسند - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)

* شهروند ساری – ارژن

* شهرداری ساوه- مقاومت قرچک

* اهورا – مس

* آتلیه – سن ایچ

* حفاری – آذرخش

* مقاومت البرز – فرش آرا

ـ هفته پنجم

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – شهروند ساری

* مقاومت قرچک – گیتی پسند

* ارژن شیراز – اهورا

* سن ایچ – شهرداری ساوه

* مس – حفاری

* فرش آرا – آتلیه

* آذرخش – مقاومت البرز

ـ هفته ششم

مقاومت قرچک - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)

* اهورا – شهروند ساری

* گیتی پسند – سن ایچ

* حفاری – ارژن

* شهرداری ساوه – فرش آرا

* مقاومت البرز – مس

* آتلیه – آذرخش

ـ هفته هفتم

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – اهورا

* سن ایچ – مقاومت قرچک

* شهروند ساری – حفاری

* فرش آرا – گیتی پسند

* ارژن – مقاومت البرز

* آذرخش – شهرداری ساوه

* مس – آتلیه

ـ هفته هشتم

سن ایچ - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)

* حفاری – اهورا

* مقاومت قرچک – فرش آرا

* مقاومت البرز – شهروند

* گیتی پسند – آذرخش

* آتلیه – ارژن

* شهرداری ساوه – مس

ـ هفته نهم

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – حفاری

* فرش آرا – سن اینچ

* اهورا – مقاومت

* آذرخش – مقاومت قرچک

* شهروند – آتلیه

* مس – گیتی پسند

* ارژن – شهرداری ساوه

ـ هفته دهم

فرش آرا - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)

* مقاومت البرز – حفاری

* سن ایچ – آذرخش

* آتلیه – اهورا

* مقاومت قرچک – مس

* شهرداری ساوه – شهروند

* گیتی پسند – ارژن

ـ هفته یازدهم

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – مقاومت البرز

* آذرخش – فرش آرا

* حفاری – آتلیه

* مس – سن ایچ

* اهورا – شهرداری ساوه

* ارژن – مقاومت قرچک

* شهروند – گیتی پسند

ـ هفته دوازدهم

* آذرخش - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)

* آتلیه – مقاومت البرز

* فرش آرا – مس

* شهرداری ساوه – حفاری

* سن ایچ – ارژن

* گیتی پسند – اهورا

* مقاومت قرچک – شهروند

ـ هفته سیزدهم

نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – آتلیه

* مس – آذرخش

* مقاومت البرز – شهرداری ساوه

* ارژن – فرش آرا

* حفاری – گیتی پسند

* شهروند – سن ایچ

* اهورا – مقاومت قرچک

اسامی تیم های میزبان اول آمده است.