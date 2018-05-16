به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال امروز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد که برنامه نیم فصل اول این مسابقات به این ترتیب است:
ـ هفته اول
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – مس سونگون
* شهرداری ساوه – آتلیه قم
* آذرخش بندرعباس – ارژن شیراز
* گیتی پسند – مقاومت البرز
* مقاومت قرچک – حفاری اهواز
* سن ایچ ساوه – اهورا
ـ هفته دوم
شهرداری ساوه - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* ارژن شیراز- مس سونگون
* آتلیه قم – گیتی پسند
* شهروند – آذرخش
* مقاومت البرز – مقاومت قرچک
* اهورا – فرش آرا
* حفاری – سن ایچ
ـ هفته سوم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – ارژن
* گیتی پسند – شهرداری ساوه
* مس – شهروند
* مقاومت قرچک – آتلیه
* آذرخش – اهورا
* سن ایچ – مقاومت البرز
* فرش آرا – حفاری
ـ هفته چهارم
گیتی پسند - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* شهروند ساری – ارژن
* شهرداری ساوه- مقاومت قرچک
* اهورا – مس
* آتلیه – سن ایچ
* حفاری – آذرخش
* مقاومت البرز – فرش آرا
ـ هفته پنجم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – شهروند ساری
* مقاومت قرچک – گیتی پسند
* ارژن شیراز – اهورا
* سن ایچ – شهرداری ساوه
* مس – حفاری
* فرش آرا – آتلیه
* آذرخش – مقاومت البرز
ـ هفته ششم
مقاومت قرچک - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* اهورا – شهروند ساری
* گیتی پسند – سن ایچ
* حفاری – ارژن
* شهرداری ساوه – فرش آرا
* مقاومت البرز – مس
* آتلیه – آذرخش
ـ هفته هفتم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – اهورا
* سن ایچ – مقاومت قرچک
* شهروند ساری – حفاری
* فرش آرا – گیتی پسند
* ارژن – مقاومت البرز
* آذرخش – شهرداری ساوه
* مس – آتلیه
ـ هفته هشتم
سن ایچ - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* حفاری – اهورا
* مقاومت قرچک – فرش آرا
* مقاومت البرز – شهروند
* گیتی پسند – آذرخش
* آتلیه – ارژن
* شهرداری ساوه – مس
ـ هفته نهم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – حفاری
* فرش آرا – سن اینچ
* اهورا – مقاومت
* آذرخش – مقاومت قرچک
* شهروند – آتلیه
* مس – گیتی پسند
* ارژن – شهرداری ساوه
ـ هفته دهم
فرش آرا - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* مقاومت البرز – حفاری
* سن ایچ – آذرخش
* آتلیه – اهورا
* مقاومت قرچک – مس
* شهرداری ساوه – شهروند
* گیتی پسند – ارژن
ـ هفته یازدهم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – مقاومت البرز
* آذرخش – فرش آرا
* حفاری – آتلیه
* مس – سن ایچ
* اهورا – شهرداری ساوه
* ارژن – مقاومت قرچک
* شهروند – گیتی پسند
ـ هفته دوازدهم
* آذرخش - نماینده سازمان لیگ (تاسیسات)
* آتلیه – مقاومت البرز
* فرش آرا – مس
* شهرداری ساوه – حفاری
* سن ایچ – ارژن
* گیتی پسند – اهورا
* مقاومت قرچک – شهروند
ـ هفته سیزدهم
نماینده سازمان لیگ (تاسیسات) – آتلیه
* مس – آذرخش
* مقاومت البرز – شهرداری ساوه
* ارژن – فرش آرا
* حفاری – گیتی پسند
* شهروند – سن ایچ
* اهورا – مقاومت قرچک
اسامی تیم های میزبان اول آمده است.
نظر شما