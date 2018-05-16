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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

تمهیدات شرکت واحد برای برگزاری فوتبال ایران-ازبکستان

تمهیدات شرکت واحد برای برگزاری فوتبال ایران-ازبکستان

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تمهیدات پیش‌بینی شده برای مسابقه فوتبال بین تیم های ملی ایران و ازبکستان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت برگزاری این مسابقه در روز شنبه ۲۹اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت رفاه حال تماشاگران بااختصاص اتوبوس های مورد نیاز از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی و ایستگاه مترو مربوطه تماشاگران را منتقل می کند.

تماشاگران می توانند با استفاده از ناوگان خطوط سامانه های تندرو مستقر در پایانه آزادی به میادین انقلاب اسلامی، امام حسین(ع)، تهرانپارس، خراسان، پایانه خاوران، فلکه دوم صادقیه، پونک و دانشگاه علوم تحقیقات و همچنین در ادامه مسیر با بهره گیری از ایستگاه متروی میدان آزادی به سایر نقاط سطح شهر عزیمت نمایند.

شرکت واحداتوبوسرانی از تماشاگران خواسته است که در استفاده و نگهداری از اتوبوس های اعزامی همکاری کنند.

کد مطلب 4298820
نورا حسینی

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