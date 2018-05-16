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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

رئیس کمیسیون‌اروپا با دبیرکل سازمان‌ملل دیدار کرد/«برجام» حفظ شود

رئیس کمیسیون‌اروپا با دبیرکل سازمان‌ملل دیدار کرد/«برجام» حفظ شود

رئیس کمیسیون‌اروپا در دیدار با دبیرکل سازمان‌ملل اعلام کرد: اروپا از حفظ برجام حمایت می کند؛ این توافق باید حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کرد.

رئیس کمیسیون اروپا در این دیدار گفت: اروپا از حفظ برجام حمایت می کند. توافق هسته ای کارائی خود را نشان داد و لذا این توافق باید حفظ شود.

ژان کلود یونکر در ادامه افزود: برای پایدار ماندن برجام به ایران کمک می کنیم.

این در حالیست که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در گردهمایی امشب خود در صوفیه درباره توافق هسته ای ایران گفتگو و تبادل نظر کنند.

بر اساس اعلام منابع خبری، سران اروپا راه‌های حفظ برجام را به بحث و بررسی می گذارند.

کد مطلب 4298835

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