مشعل خواستار انتقال تظاهرات بازگشت از نوار غزه به کرانه باختری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رئیس سابق دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: بانیان تظاهراتهای بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه با اراضی اشغالی ۱۹۴۸ گروههای فلسطینی نیستند، بلکه یک ملت بیدفاع است که میخواهد پیامهایی را به جهانیان بدهد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مشعل شامگاه دیروز سهشنبه در مصاحبه با شبکه ماهوارهای الجزیره خواستار انتقال تجربه تظاهرات بازگشت و مقاومت مردمی از نوار غزه به کرانه باختری شد.
وی یادآور شد: پیامهایی را که ملت فلسطین میخواهد از رهگذر این تظاهرات به جهانیان بدهد به شرح زیر است: می خواهم به میهن و سرزمینم که از آن رانده شدهام، برگردم، اکنون زمان لغو محاصره نوار غزه فرا رسیده است، قدس یک شهر عربی اسلامی است و هرگز اقدام آمریکا علیه این شهر را نمیپذیریم.
وی خاطرنشان ساخت: همگان تحولات و رخدادهای نوار غزه را به عینه مشاهده میکنند و میبینند آنچه که رخ میدهد یک حرکت کاملا خودجوش مردمی است و گروههای فلسطینی در آن نقشی ندارند.
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