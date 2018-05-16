آسمان البرز تا آخر هفته بارانی است/وقوع رگبار شدید

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حکایت از فعالیت موج ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به پی آمدهای این موج ناپایدار اشاره کرد و افزود: رگبار شدید باران و رعدوبرق همراه با وزش باد ازجمله پی آمدهای پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به اینکه آسمان استان از امروز تا پایان هفته ابری خواهد بود، گفت: وزش باد، رگبار شدید و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان با اشاره به افزایش دمای هوای استان از روز جمعه، گفت: از کشاورزان می‌خواهیم توصیه‌های هواشناسی را برای کاهش خسارات احتمالی رعایت کنند.