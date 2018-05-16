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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۰۸

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

آسمان البرز تا آخر هفته بارانی است/وقوع رگبار شدید

آسمان البرز تا آخر هفته بارانی است/وقوع رگبار شدید

کرج - هواشناسی استان البرز با توجه به فعالیت موج ناپایدار جوی، بارش رگباری باران را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی حکایت از فعالیت موج ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به پی آمدهای این موج ناپایدار اشاره کرد و افزود: رگبار شدید باران و رعدوبرق همراه با وزش باد ازجمله پی آمدهای پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به اینکه آسمان استان از امروز تا پایان هفته ابری خواهد بود، گفت: وزش باد، رگبار شدید و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان با اشاره به افزایش دمای هوای استان از روز جمعه، گفت: از کشاورزان می‌خواهیم توصیه‌های هواشناسی را برای کاهش خسارات احتمالی رعایت کنند.

کد مطلب 4298838

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